"Der König der Kindsköpfe" 2022: Alles rund um Start, Sendetermine, Teilnehmer, Wiederholung und Übertragung

Nach längerer Pause geht die Wettkampf-Show "Der König der Kindsköpfe" in die nächste Runde. Wir informieren Sie hier über Start, Sendetermine, Teilnehmer, Wiederholung und Übertragung der Show im TV oder Stream.

Nachdem es längere Zeit ruhig war um das Format, kommt die Show "Der König der Kindsköpfe" 2022 wieder zurück. Nachdem der Comedian Chris Tall die Siegertrophäe der letzten Staffel nun über ein Jahr in seinem Besitz hatte, haben sich nun neue Kandidaten gefunden, die um den Titel kämpfen werden.

Wir informieren Sie über alles rund um die Wettkampf-Show. Dazu zählen die diesjährigen Kandidaten ebenso wie die Sendetermine der Show und vieles mehr.

Start von "Der König der Kindsköpfe" 2022

Die letzte Staffel der Show ist bereits eine ganze Weile her. Daher dürfte es die Fans des Formates freuen, dass sie nicht mehr lange auf die neue Staffel warten müssen. Denn die erste Folge der neuen Staffel von "Der König der Kindsköpfe" wird bereits am 28. Juni ausgestrahlt werden.

Damit wird die diesjährige Staffel nicht wie sein Vorgänger im Winter, sondern im Sommer aufgenommen. Ob und welche Auswirkungen das auf die Wettkampfspiele haben wird, bleibt abzuwarten.

Sendetermine von "Der König der Kindsköpfe" 2022

Nach dem Start der Show am 28. Juni wird immer eine Folge pro Woche auf RTL ausgestrahlt werden. Dabei gibt es vier Folgen: Drei Duelle zwischen je zwei der Kandidaten und eine Finalshow. Die Termine der Sendungen sind:

Folge Wochentag Datum 1 Dienstag 28. Juni 2 Dienstag 05. Juli 3 Dienstag 12. Juli 4 Dienstag 19. Juli

"Der König der Kindsköpfe" 2022: Die Teilnehmer der Show

Der aktuelle Träger des Titels "König der Kindsköpfe", der Comedian Chris Tall, ist dieses Mal nicht mit dabei. Dennoch sind nicht alle Teilnehmer neu in der Show. Wir stellen Ihnen die drei Kandidaten kurz vor, die RTL dazu auserkoren hat, um den Titel "König der Kindsköpfe" zu kämpfen.

Lesen Sie dazu auch

Oliver Pocher : Der Comedian trat bereits beim letzten Mal an. Damals musste er sich jedoch letzten Endes Chris Tall geschlagen geben. Dieses Mal ist er fest entschlossen, den Wettkampf zu gewinnen. Dass er ein ehrgeiziger Teilnehmer ist, hat er bereits in anderen Shows wie Pocher vs. Influencer gezeigt.

Der Comedian trat bereits beim letzten Mal an. Damals musste er sich jedoch letzten Endes geschlagen geben. Dieses Mal ist er fest entschlossen, den Wettkampf zu gewinnen. Dass er ein ehrgeiziger Teilnehmer ist, hat er bereits in anderen Shows wie vs. gezeigt. Guido Cantz : Der Comedy-Kollege von Oliver Pocher war im Gegensatz zu diesem beim letzten Mal noch nicht bei "Der König der Kindsköpfe" dabei. Cantz ist derzeit in der Neuauflage der Sendung "7 Tage, 7 Köpfe" zu sehen.

Der Comedy-Kollege von war im Gegensatz zu diesem beim letzten Mal noch nicht bei "Der König der Kindsköpfe" dabei. ist derzeit in der Neuauflage der Sendung "7 Tage, 7 Köpfe" zu sehen. Martin Rütter : Anders als die anderen beiden ist Martin Rütter kein Comedian. Er ist Buchautor, Moderator und Hundetrainer. Bekannt wurde er durch diverse TV-Programme zum richtigen Umgang mit Hunden. Er ist aber nicht nur im Fernsehen zu sehen: Seine Live-Shows sind wahre Publikums-Magneten.

Jeder der Drei Teilnehmer moderiert vor dem Finale einmal die Show, während die anderen beiden Kontrahenten im Duell gegeneinander antreten:

Moderator Folge 1: Oliver Pocher

Moderator Folge 2: Martin Rütter

Moderator Folge 3: Guido Cantz

Wiederholung von "Der König der Kindsköpfe" 2022

Die Sendung wird im Juni bzw. Juli ausgestrahlt. Jedoch wird der Ausstrahlungsplan wahrscheinlich so sein, wie schon bei der vorangegangenen Staffel. Das bedeutet, dass von RTL keine Wiederholungen geplant sind. Wer eine Sendung verpasst, muss darauf zurückgreifen, sie im Stream anzusehen.

Übertragung von "Der König der Kindsköpfe" 2022 in TV und Stream

Der Wettkampf zwischen Oliver Pocher, Guido Cantz und Martin Rütter wird ab Ende Juni auf RTL zu sehen sein. Immer dienstags ab 20.15 Uhr werden die Folgen ausgestrahlt. Wer eine Folge verpasst hat, der kann sie sich gemütlich zuhause im Stream ansehen. Auf RTL+ werden die Sendungen dafür zur Verfügung stehen. Für die Nutzung von RTL+ ist allerdings ein Abo erforderlich, welches ab monatlich 4,99€ abgeschlossen werden kann.

Die Regeln bei "Der König der Kindsköpfe" 2022

In jeder Folge treten zwei der drei Kontrahenten gegeneinander an. Der Dritte von ihnen übernimmt die Rolle des Moderators. Als solcher Kommentiert er den Wettkampf nicht nur, er sucht sich auch die Spiele aus, die die beiden spielen müssen. Alle Spiele sind dabei Parodien auf berühmte Filme und Fernsehserien. Es gibt drei direkte Duelle und die Finalshow, in der der "König der Kindsköpfe" ermittelt wird.