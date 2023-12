Verspätungen in jedem zweiten DB-Fernzug - Schlechtester Wert seit acht Jahren

Gehen wir mal ins Detail:

"Als pünktlich gilt ein Zug mit weniger als sechs Minuten Verspätung. Ausgefallene Züge werden in der Statistik nicht berücksichtigt."

Wenn man diese Werte noch summiert und in der Statistik aufnimmt, so dürften wir bei einer Pünktlichkeit von ca. 30% liegen. Aber noch entscheidender ist, was sich bzw. konkreter was sich nicht in den letzten 5-1ß Jahren diesbezüglich getan hat. Wir sind doch schon daran gewöhnt, dass von einer Pünktlichkeit der Bahn in keiner Weise mehr gesprochen werden kann. Man wundert sich schon, wenn der bzw. die Züge einmal pünktlich fahren!

