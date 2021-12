Die Chefin - Böhmers Geheimnis im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigte gestern, am 10.12.21, den Krimi "Die Chefin - Böhmers Geheimnis". Wann war die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Es wurde wieder spannend im Zweiten: Das ZDF strahlte im Dezember "Die Chefin - Böhmers Geheimnis" aus. Sie suchen nach Informationen? Dann sind Sie hier richtig. Wir haben Ihnen in diesem Text zusammengetragen, wann genau der TV-Termin war, welche Darsteller mit von der Partie sind, wie die Handlung ist und ob es eine Wiederholung als Stream in der Mediathek gibt.

TV-Termin: "Die Chefin - Böhmers Geheimnis" am 10.12.21 im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Die Chefin - Böhmers Geheimnis" war am Freitag, 10. Dezember 2021, im ZDF zu sehen. Los ging es um 20.15 Uhr. Die Zuschauerinnen und Zuschauern erwartete rund eine Stunde beste Unterhaltung. Wer am Freitagabend keine Zeit für Fernsehen hatte, der kann sich "Die Chefin - Böhmers Geheimnis" auch zeitunabhängig als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek anschauen.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Die Chefin - Böhmers Geheimnis"

Es ist ein mysteriöser Fall, den es für Vera Lanz diesmal aufzuklären gilt: Ein bislang Unbekannter hat die Prostituierte Anja Wertling angeschossen und ist geflüchtet. Gerade noch rechtzeitig trifft der Notarzt ein und rettet die Frau. Auch Böhmer ist in der Wohnung der Prostituierten - allerdings wenig bei Sinnen. Auch er wurde in Mitleidenschaft gezogen. Was er überhaupt vor Ort zu suchen hatte? Dazu schweigt er.

Vera Lanz hat da einen Verdacht. Sie vermutet, dass Böhmer eine Begegnung mit seiner zweifelhaften Vergangenheit hatte. Doch auch dazu sagt Böhmer nichts. Ebenso wenig wie zu seinem Verdacht, dass Andreas Kurz, ehemaliger König des Rotlichts, hinter der Attacke stecken könnte. Immerhin: Der schwere Junge wird ins Revier vorgeladen.

Im Fortlauf der Ermittlungen und mit jedem neuen vermeintlichen Indiz wird Böhmer immer klarer, dass er seiner Kollegin die Wahrheit sagen muss über seine zwielichte Vergangenheit. Hilft das, um dem Täter auf die Spur zu kommen?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Die Chefin - Böhmers Geheimnis" im Cast

Vera Lanz - Katharina Böhm

- Paul Böhmer - Jürgen Tonkel

- Korbinian Kirchner - Jonathan Hutter

- Andreas Kurz - Manfred Zapatka

- Michael Heine - Gerhard Wittmann

- Anja Wertling - Ina Meling

Clark Hellmann - Martin Gruber

- Zoe Lanz - Olga von Luckwald

- Olga von Luckwald Dr. Sebastian Hartmann - Christian Hockenbrink

- Christian Hockenbrink Maike Konrad - Emma Preisendanz

"Die Chefin - Böhmers Geheimnis" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Der Freitagabend war schon verplant, Sie möchten aber "Die Chefin - Böhmers Geheimnis" unbedingt sehen? Nichts leichter als das: Das ZDF hat den Film als kostenfreien Stream in die Mediathek gestellt.

