"Die Höhle der Löwen": Millionendeal für Rollstuhlrad scheitert

Dass nicht alle Deals, die bei "Die Höhle der Löwen" gemacht werden, am Ende auch in die Tat umgesetzt werden, ist bekannt. Jetzt hat es auch das Start-up Trivida getroffen.

Zehn Prozent der Unternehmensanteile für eine Million Euro – das forderte das Start-up Trivida am Montag bei der Gründershow "Die Höhle der Löwen". Zwar mussten sie für die Summe am Ende 20 Prozent ihrer Anteile abgeben, doch immerhin gab es einen Deal. Aber diese platzte nach der Show. Was ist passiert?

Rollstuhlrad-Startup ergattert Deal bei "Die Höhle der Löwen"

Von vorne: Das Start-up wagte sich mit neuartigen Rollstuhlrädern in die "Höhle der Löwen". Das Unternehmen aus Bad Krozingen präsentierte ein Hightech-Rollstuhlrad, das sich mit wenigen Handgriffen in drei Teile zerlegen lässt. Dadurch soll Rollstuhlfahrern das Ein- und Aussteigen erleichtert werden. Das demonstrierte die Markenbotschafterin und Ex-Bahnradfahrerin Kristina Vogel, die seit einem schweren Trainingsunfall im Rollstuhl sitzt.

"Löwe" Carsten Maschmeyer bezeichnete das Produkt als "Sternstunde in der 'Höhle der Löwen'". Die Investoren berieten sich kurz und dann sagten Maschmeyer, Nico Rosberg und Dagmar Wöhrl dem Start-up gemeinsam die gewünschte Million zu. Statt zehn Prozent der Unternehmensanteile wollten sie aber 20 Prozent. Diesen Deal nahmen die Trivida-Gründer Christine und Wolf Dietrich Pflaumbaum sowie Christian Czapek gerne an.

"Höhle der Löwen": Deal mit Trivida gescheitert

So groß die Freude während der Show war, am Ende wurde nichts aus der Verinbarung. Wie der Stern berichtet, sei der Deal wegen "unterschiedlicher Ansichten über die strategische Ausrichtung" zwischen den Investoren und den Gründern nicht zustande gekommen, so eine Sprecherin von Wöhrl. Das Team von Rosberg sagte auf Anfrage des Sterns: "Nach der Due Diligence (Prüfung der rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse einer Firma vor Vertragsabschluss) sahen wir leider dennoch keine Möglichkeit zu investieren, da die existierenden Gesellschafter- und Finanzstrukturen von Trivida nicht mit unserer Investment-Philosophie übereinstimmen." Trotzdem hätten die Gründer nach eigenen Angaben über die "Löwen" Kontakte knüpfen können, von denen sie jetzt schon profitieren.

