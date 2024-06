"Carnaval de Paris": DJ Dario G ist im Alter von 53 Jahren gestorben

Der britische DJ Dario G schuf die inoffizielle Hymne für die WM 1998 und mehrere weitere Dance-Hymnen. Jetzt ist er im Alter von 53 Jahren gestorben.

Sein Song "Carnaval de Paris" wurde 1998 zum Hit der Fußball-WM. Jetzt ist der britische Musiker Paul Spencer, der unter dem Namen Dario G auftrat, im Alter von 53 Jahren gestorben. "Mit großer Trauer geben wir den Tod unseres geliebten Paul Spencer heute bekannt", heißt es in einem Post seiner Familie auf seinem Instagram-Profil. "Er hinterlässt ein wunderbares musikalisches Erbe und viele glückliche Erinnerungen für viele Menschen. Er wird von jedem, der ihn geliebt hat, sehr vermisst werden."

DJ Dario G machte Krebserkrankung öffentlich

Seine Familie schrieb zudem: "Er war bis zum Ende positiv, aber das war eine Schlacht, die er nicht mehr kämpfen konnte." Spencer hatte im vergangenen Jahr eine Darmkrebserkrankung öffentlich gemacht. Nur vor drei Wochen hatte er sich selbst mit einem Update zu seiner Gesundheit bei seinen Followern gemeldet. Nachdem er wegen einer Infektion im Krankenhaus lag schrieb er: "Ich bin draußen! Endlich." Er sei infektionsfrei und habe das Gefühl, "dass ich bereits die Energie habe, genug Energie zu haben, um "die nächsten Etappen vollständig zu bewältigen".

Die Wohltätigkeitsorganisation Macmillan Cancer schrieb unter die Nachricht zu seinem Tod, er sei unglaublich gutherzig gewesen und habe ihre Organisation im vergangenen Jahr mit Erlösen aus seiner Single "Savour the Miracle of Life" unterstützt. Er werde von allen vermisst werden, die ihn gekannt hätten, hieß es im Eintrag der Organisation.

Dario G ist tot: Er schuf mehrere Dance-Hymnen

Neben der inoffiziellen WM-Hymne "Carnaval de Paris" schuf Dario G weitere große Dance-Hymnen. Das Musikprojekt, das zwischenzeitlich ein Trio war, veröffentlichte auch Lieder wie "Voices" und den Song "Dream To Me", der sich auf "Dreams" von The Cranberries bezog. Der Name Dario G ist eine Hommage an den damaligen Trainer des Fußballvereins Crewe Alexandra FC, Dario Gradi. (mit dpa)