Djokovic - Norrie live im TV und Stream: Alles zur Übertragung

Das Wimbledon-Halbfinale 2022 der Herren steht bevor. Novak Djokovic und Cameron Norrie konkurrieren um den Sieg. Wissenswertes zur Übertragung im TV und Stream gibt es hier.

Seit dem 27. Juni 2022 laufen bereits die Wimbledon Championships im Tennis. Wimbledon ist das älteste und angesehenste Tennisturnier der Welt mit vielen Traditionen. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind dazu verpflichtet weiße Kleidung zu tragen - zumindest zu 90 Prozent. Tennis galt in früheren Jahren als "Gentleman-Sport", kennzeichnend dafür war die ausschließlich weiße Kleidung. Wimbledon hält nach wie vor an dieser Tradition fest.

Das aktuelle Turnier ist schon weit fortgeschritten und steht kurz vor dem Finale. Im Halbfinale stehen sich Novak Djokovic und Cameron Norrie gegenüber und möchten durch einen Sieg ins Finale einziehen. Das Spiel beginnt heute am 8. Juli 2022 auf dem Centre Court um 14.30 Uhr. Das Turnier endet am 10. Juli 2022.

Gibt es eine Übertragung der Partie zwischen Novak Djokovic und Cameron Norrie live im TV oder Stream? Diese Frage rund um das Halbfinale 2022 der Herren in Wimbledon wird in diesem Artikel beantwortet.

Wimbledon-Halbfinale 2022 Herren - Djokovic vs. Norrie: Übertragung live im TV oder Stream?

Der Sender Sky hat die Rechte für die Ausstrahlung des Wimbledon-Turniers. Während Eurosport sich die Rechte der anderen Grand-Slam-Turniere sicherte und diese teilweise im Free-TV zeigt, benötigt man für Wimbledon ein Abo beim kostenpflichtigen Anbieter Sky.

Außerdem wird das Halbfinale der Herren auch im Livestream bei Sky Go und WOW - dem ehemaligen Sky Ticket - zu sehen sein.

Hier erhalten Sie eine Übersicht zur Partie und zur Übertragung:

Turnier: Wimbledon Championships 2022 der Herren

2022 der Herren Halbfinale: Novak Djokovic vs. Cameron Norrie

vs. Tag: 8. Juli 2022

8. Juli 2022 Uhrzeit: Ab 14.30 Uhr

Ab 14.30 Uhr Ort: Centre Court, Wimbledon

Centre Court, Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Stream: Sky Go , WOW

Hier erhalten Sie Informationen zur Wimbledon Übertragung im TV und Stream der anderen Partien.

Djokovic gegen Norrie im Wimbledon-Halbfinale 2022 der Herren - Porträt, Bilanz, Erfolge

Novak Djokovic

Novak Djokovic wurde am 22. Mai 1987 im serbischen Belgrad geboren. Djokovic ist bisher sechsmaliger Wimbledon-Sieger. Im Viertelfinale der Wimbledon Championships 2022 schien der Traum des 7. Sieges in Wimbledon zwischenzeitlich geplatzt. Djokovic zeigte jedoch seine Qualitäten und holte einen 0:2 Rückstand wieder auf.

Hier eine Übersicht zu Djokovic's Siegen in Wimbledon:

2011 gegen Rafael Nadal

2014 gegen Roger Federer

2015 gegen Roger Federer

2018 gegen Kevin Anderson

2019 gegen Roger Federer

2021 gegen Matteo Berrettini

Hat sich gegen den Niederländer Tim van Rijthoven ins Viertelfinale gekämpft: Novak Djokovic feiert einen Punktgewinn. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP, dpa

Cameron Norrie

Cameron Norrie erblickte am 23. August 1995 das Licht der Welt. Geboren wurde er im südafrikanischen Johannesburg. Seit 2017 ist Norrie Profi im Tennis. Neben Finalteilnahmen ohne Erfolg in Lyon, Queen’s, Estoril und San Diego feierte er in Los Cabos und Indian Wells seine ersten beiden Turniersiege auf der ATP-Tour. Für Cameron Norrie ist dieses Spiel das größte in seiner bisherigen Karriere - noch nie stand Norrie bisher in einem Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers.

In den jeweiligen Viertelfinals mussten beide fünf Sätze spielen. 2021 standen sich Novak Djokovic und Cameron Norrie bei den ATP Finals in Turin zum ersten Mal gegenüber. Djokovic gewann damals das Spiel mit 6:2 und 6:1.

Der Brite Cameron Norrie in Aktion gegen den Amerikaner Taylor Fritz. Foto: Steve Christo/AP, dpa

Hier erhalten Sie eine Übersicht zu den Ergebnissen der beiden im bisherigen Turnier:

1. Runde

Novak Djokovic vs. Soon Wo Kwon: 6:3, 3:6, 6:3, 6:4

vs. Soon Wo Kwon: 6:3, 3:6, 6:3, 6:4 Cameron Norrie vs. Pablo Andujar : 6:0, 7:6, 6:3

2. Runde

Novak Djokovic vs. Thanasi Kokkinakis: 6:1, 6:4, 6:2

vs. Thanasi Kokkinakis: 6:1, 6:4, 6:2 Cameron Norrie vs. Jaume Munar : 6:4, 3:6, 5:7, 6:0, 6:2

3. Runde

Novak Djokovic vs. Miomir Kecmanovic: 6:0, 6:3, 6:4

vs. Miomir Kecmanovic: 6:0, 6:3, 6:4 Cameron Norrie vs. Steve Johnson : 6:4, 6:1, 6:0

Achtelfinale

Novak Djokovic vs. Tim van Rijthoven: 6:2, 4:6, 6:1, 6:2

vs. Tim van Rijthoven: 6:2, 4:6, 6:1, 6:2 Cameron Norrie vs. Tommy Paul : 6:4, 7:5, 6:4

Viertelfinale