Zirkus-Artisten verletzen sich beim "Todesrad"

Bei einem Bühnenunfall sind am Donnerstag zwei Artisten des Zirkus Flicflac in Dortmund während einer Vorstellung im sogenannten "Todesrad" verletzt worden

Zwei Artisten des Zirkus Flicflac in Dortmund sind bei einem Bühnenunfall im Zirkuszelt an den Westfalenhallen am Donnerstag leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich während der Nachmittagsvorstellung bei einer Nummer mit einem überdimensionalen "Hamsterrad" - dem sogenannten "Todesrad". Zwei Artisten balancieren dort in Rädern, die sich wiederum um die eigene Achse drehen. Aus einem dieser Räder sind die beiden Männer herausgestürzt.

Der Sturz erfolgte aus zwei bis drei Metern Höhe, sagte eine Zirkussprecherin. Immerhin – Der Name der Zirkusnummer bewahrheitete sich glücklicherweise nicht: Die beiden jungen Männer hätten sich bei dem Sturz auf den Bühnenboden lediglich Prellungen und Blutergüsse, aber keine Brüche davongetragen. Die beiden Artisten kamen mit Krankenwagen in unterschiedliche Kliniken. Sie könnten jedoch am Freitag voraussichtlich wieder arbeiten, sagte die Sprecherin.

Unfallursache im Zirkus Flicflac: Defekte Ratsche beim "Todesrad"

Ursache sei ein Defekt bei einer von vier Ratschen gewesen, die eines der beiden Räder normalerweise in der Luft halten. Das Gerät sei dadurch während der Vorstellung in Schieflage geraten. Die Artisten stürzten daraufhin zu Boden. Laut dem Bericht eines Reporters eilten daraufhin Rettungswagen, Notarztwagen, die Feuerwehr und Streifenwagen zu dem Zirkuszelt. Zur Versorgung und zum Abtransport der Männer sei die übliche Pause bei der Vorführung verlängert worden. Anschließend sei dann die Vorstellung weitergegangen. Über den Unfall hatten zuerst die Ruhrnachrichten berichtet.

Bereits am vergangenen Dienstag kam es in Nürnberg zu einem Unfall in einem Zirkuszelt. Dort traf ein herabstürzender Metallkarabiner einen Zuschauer am Kopf. Laut Medienberichten soll es sich dabei ebenfalls um eine Show des Zirkus Flicflac gehandelt haben.