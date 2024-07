Drei Tote in Albstadt: Mögliches Motiv des Tatverdächtigen bekannt

Bei einem Großeinsatz im baden-württembergischen Albstadt-Lautlingen auf der Schwäbischen Alb hat die Polizei in einem Wohnhaus drei Tote und zwei Schwerverletzte gefunden. Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, sei unter den Toten auch der mutmaßliche Täter, ein 63-jähriger Deutscher. Er hatte Suizid begangen und wurde laut Staatsanwaltschaft im Garten des Anwesens gefunden. Die anderen Todesopfer sind sein 24-jähriger Sohn und seine 84 Jahre alte Schwiegermutter. Bei den Verletzten soll es sich laut Polizei um seine 26-jährige Tochter und seine 59-jährige Ehefrau handeln, die mit Schusswunden in ein Krankenhaus gebracht worden seien. Beide hatten sich in Lebensgefahr befunden. Die 26-Jährige ist aber mittlerweile außer Lebensgefahr.

Der mutmaßliche Täter ist laut Polizei ein Jäger gewesen, auf seinen Namen seien mehrere Schusswaffen registriert. Ob die bei der Tat verwendete und sichergestellte Waffe zu den legalen Jagdwaffen gehört, sei Teil der Ermittlungen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Sonntagabend mitteilten. Unklar ist ebenso, ob der Mann eine oder mehrere Waffen bei der Tat verwendet hat.

Drei Tote in Albstadt: Mögliches Motiv des Tatverdächtigen

Die Ermittler gehen aktuell Hinweisen auf eine psychische Ausnahmesituation des mutmaßlichen Täters nach. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, habe er sich in stationärer Behandlung befunden. Den Ermittlern zufolge hatte er sich freiwillig einweisen lassen, weil er Probleme mit seiner psychischen Gesundheit hatte. Über das Wochenende habe er die Einrichtung verlassen, um seine Familie zu besuchen, so die Behörden.

Die Hintergründe und das Motiv der Tat sind laut Polizei weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Es gebe Hinweise darauf, dass der Mann finanzielle Probleme hatte. Die Schwäbische Zeitung berichtete, dass er „einem Immobilienhai in die Hände gefallen“ sei. Die Ermittler bestätigten das aber nicht.

Großeinsatz der Polizei in Albstadt-Lautlingen – Polizei findet drei Tote

Nach Angaben der Polizei seien am Sonntagmittag Schüsse in Lautlingen, einem Stadtteil von Albstadt, gemeldet worden. Dort seien dann die drei Toten und zwei Verletzten von Beamten entdeckt worden. Augenzeugenberichten zufolge seien 30 bis 40 Fahrzeuge von Polizei, Spezialeinsatzkommando und anderen Rettungskräften im Einsatz gewesen, auch mehrere Hubschrauber kreisten demnach über dem Einsatzort. Albstadt ist eine Kleinstadt im Zollernalbkreis mit etwa 46.000 Einwohnern. Die Stadt liegt zwischen Stuttgart und dem Bodensee. (mit dpa)