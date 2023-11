Ed Sheeran tritt im Sommer 2024 in München auf

Der Sänger Ed Sheeran soll 2024 auf der Theresienwiese spielen. Anlass ist die Eröffnung der Fußball-EM. Am gleichen Tag soll ACDC in der Olympiahalle auftreten.

Im Rahmen eines Eröffnungsevents, das anlässlich der Fußball-Europameisterschaft 2024 steigen soll, wird Superstar Ed Sheeran am 12. Juni 2024 in München auftreten. Das hat der Stadtrat am Dienstag beschlossen. Ort des Konzerts soll die Theresienwiese sein, wo etwa 80.000 Menschen Platz haben.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Den Stadträten wäre die Olympiahalle als Austragungsort lieber gewesen. Allerdings ist diese an dem Tag bereits von anderen Künstlern belegt. Dort soll am 12. Juni die Rock-Band ACDC auftreten. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es noch nicht.

Ed Sheeran gibt 2024 ein Open-Air-Konzert auf der Münchner Theresienwiese

Zwar stimmte der Münchner Stadtrat dem Open-Air-Konzert von Ed Sheeran zu. Die Grünen als auch die SPD betonten allerdings, dass es sich bei der Erlaubnis um eine Ausnahme handle. Der Stadtrat fordert die Veranstalter außerdem auf, die Tickets zu einem erschwinglichen Preis anzubieten.

Lesen Sie dazu auch