Ein Fall für zwei - Kanalratten: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigte am 20.5.22 den Krimi "Ein Fall für zwei - Kanalratten". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Freunde spannender Unterhaltung, aufgepasst: Im ZDF lief kürzlich "Ein Fall für zwei - Kanalratten". Wann war der TV-Termin? Wie ist die Handlung? Auf welche Darsteller dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer freuen? Gibt es die Möglichkeit, den Krimi auch vorab oder im Nachhinein als kostenlosen Stream in der Mediathek anzuschauen? Lesen Sie in diesem Text alle Antworten.

TV-Termin: "Ein Fall für zwei - Kanalratten" im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Ein Fall für zwei - Kanalratten" lief am Freitag, 20. Mai 2022, im ZDF. Los ging es um 20.15 Uhr. Die Episode hat eine Spieldauer von rund einer Stunde. Wer am Freitagabend keine Zeit hatte, der findet die Folge auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Ein Fall für zwei - Kanalratten"

Hat Paul Schultheiß das Leben seiner Frau Juliana auf dem Gewissen? Oder weiß er zumindest mehr über die Todesumstände? Der Leichnam seiner Gattin wird in der Kanalisation seines Arbeitsplatzes aufgefunden. Schnell steht fest: Ein Unbekannter hat die Frau erstochen. Benni Hornberg und Leo Oswald starten ihre Ermittlungen. Sie möchten Pauls Unschuld nachweisen.

Video: dpa

Um mehr Erkenntnisse zum Fall zu gewinnen, schleust sich Leo heimlich in das Fitnessstudio ein, in dem Juliana bis zu ihrem Tod gearbeitet hat. Nach kurzer Zeit kommt er hinter ein dunkles Geheimnis: Juliana und ihr Chef Sven Bensheim unterhielten eine heimliche Affäre. Die hat sich in den vergangenen Wochen aber offensichtlich zu einer echten Liebe ausgewachsen, sodass sich Juliana von Paul scheiden lassen wollte. Hat sich der Gehörnte dafür gerächt?

Mit Fortdauer der Ermittlungen wird den Experten immer klarer, dass der Fall komplexer ist als es zunächst ausgesehen hat.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Ein Fall für zwei - Kanalratten" im Cast

Leo Oswald - Wanja Mues

- Benjamin Hornberg - Antoine Monot , Jr.

- , Jr. Claudia Strauss - Bettina Zimmermann

- Paul Schultheiß - Charles Booz Jakob

Jakob Juliana Schultheiß - Bettine Langehein

Schultheiß - Bettine Langehein Vera Simonek - Patrycia Ziolkowska

- Dennis Leibold - Vincent Krüger

- Sven Bensheim - Milton Welsh

- Hagen Küppers - Moritz Führmann

Küppers - Markus Schrader - Jeff Book

- Angestellter - Fridolin Sandmeyer

Frau Röth - Daniela Wutte

Haftrichterin Helen Sibirski - Dagmar Operskalski

"Ein Fall für zwei - Kanalratten" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Ein Fall für zwei - Kanalratten" möchten Sie nicht verpassen, der Freitag war aber bereits verplant? Macht nichts: Sie können den Krimi auch ganz bequem als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek anschauen.

(AZ)