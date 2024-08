Zahl an Erkältungen und Corona-Infektionen steigt

Einige freuen sich nach einigen heißen Sommertagen in den letzten Wochen schon auf den Herbst. Kürbissuppe, bunte Blätter, kuschelige Kleidung. Doch auf eins freut sich wirklich niemand: Mit der kälteren Jahreszeit kommen auch die Erkältungen.

RKI meldet mehr Erkältungen und Corona-Infektionen als sonst im September

Das Robert-Koch-Institut (RKI) zeigt in dem aktuellen Wochenbericht, dass die Zahl an akuten Atemwegserkrankungen zur Zeit höher ist als normalerweise um diese Jahreszeit. Zu den akuten Atemwegserkrankungen gehören Schnupfen, Erkältungen, Corona-Infektionen und die Grippe. Das RKI geht davon aus, dass aktuell etwa vier Millionen Menschen in Deutschland an einer Atemwegsinfektion erkrankt sind.

Verantwortlich für die hohen Zahlen sind vor allem Rhinoviren und das Virus, das Corona-Infektionen auslöst: Sars-CoV-2. Die Grippe-Erkrankungen halten sich derzeit noch in Grenzen, ein Anstieg wird erst im Winter erwartet. Das RKI geht davon aus, dass die Zahl der Corona-Infektionen dagegen schon zum Herbst hin deutlich steigen wird.

Nur wenige Patienten haben einen schweren Verlauf

Trotz mehr Erkrankungen mit Atemwegsinfektionen bleibt die Zahl an Patienten mit schweren Verläufen in diesem Bereich niedrig. Auch die Anzahl an Intensivbetten, die mit Covid-19-Patienten belegt sind, bleibt konstant niedrig bei etwa einem Prozent. Das zeigt das Infektionsradar.

Diejenigen, bei denen eine Covid-19-Erkrankung diagnostiziert wird, sind häufig ältere Menschen.

Empfehlungen zum Schutz vor Ansteckung mit Erkältung oder Corona

Um sich und andere vor Erkältungen oder einer Corona-Infektion zu schützen, empfielt das RKI folgendes:

Wer Schnupfen oder Fieber hat, sollte drei bis fünf Tage zu Hause bleiben und den Kontakt zu anderen Menschen meiden.

Wenn die Symptome sich verschlechtern, lange anhalten oder man zu einer Risikogruppe gehört, sollte man zum Hausarzt gehen.

Impfungen gegen Covid-19, Influenza und Pneumokokken sollten aktuell sein. Die Stiko hat dafür Empfehlungen

In Innenräumen kann man sich vor Ansteckung schützen, indem man regelmäßig stoßlüftet oder, gerade wenn Erkältungs-Erkrankungen im Umkreis zirkulieren, eine Maske trägt.