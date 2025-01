Zwei Jugendliche mit Stichen schwer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen in Hanau sind zwei Heranwachsende im Alter von 15 und 17 Jahren schwer verletzt worden. Die Polizei nahm nach eigenen Angaben drei Tatverdächtige im Alter von 15 und 16 Jahren vorläufig fest. Die Beamten leiteten Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung ein.

Die mit Stichwunden verletzten Jugendlichen wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr habe nicht bestanden, hieß es.

Zeugen berichten von bis zu 20 Beteiligten

Die Auseinandersetzung in der Nähe des Hafenplatzes trug sich bereits am Donnerstagabend zu. Der Hintergrund des Streits zwischen den Gruppen ist bislang unbekannt und nun Gegenstand der Ermittlungen. In Zeugenaussagen sei von bis zu 20 Beteiligten die Rede gewesen, teilte die Polizei mit.