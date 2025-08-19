Ernährung: Welche Lebensmittel helfen bei Kinderwunsch?

Wer einen Kinderwunsch hat, sollte sich überlegen, die Ernährung umzustellen. Mehrere Studien bestätigen, dass eine gesunde Ernährung die Fruchtbarkeit beider Elternteile positiv beeinflussen kann. Welche Nährstoffe Paare zu sich nehmen sollten, um bessere Chancen auf ein Kind zu haben und welche Lebensmittel sie lieber meiden sollten, ist hier zusammengefasst.

Welche Lebensmittel sind förderlich bei Kinderwunsch?

Bei einem Kinderwunsch ernährt man sich am besten ausgewogen, abwechslungsreich und saisonal. So beschreibt es die Kinderwunsch-Clinic Dr. Zech. Mit einer solchen Ernährung soll sichergestellt werden, dass alle wichtigen Stoffe zu sich genommen werden, die der Körper für eine gesunde Schwangerschaft braucht. Besonders wichtig sind hier die Nährstoffe Omega 3, Folsäure, Eisen und Vitamin D. Um insgesamt genügend Nährstoffe zu sich zu nehmen, sollte man seine Ernährung aus folgenden Lebensmitteln zusammenstellen:

Vollkornprodukte , sowie Buchweizen, Haferflocken und Naturreis sättigen laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) länger und enthalten mehr Vitamine als Weißmehlprodukte.

Auch Kartoffeln sind zu empfehlen, wenn sie richtig zubereitet werden.

Viel Gemüse wie Blattsalat, Bohnen, Erbsen, Linsen, Kohlgemüse, Gurken, Spargel, Spinat, Süßkartoffeln, Tomaten, Zucchini, Zwiebel, Knoblauch, Karotten und Brokkoli sollten auf dem Speiseplan stehen.

Auch Obst wie Äpfel, Beeren , Mandarinen, Pfirsiche, Wassermelone, Marillen und Birnen sind förderlich, da sie reich an Vitaminen sind.

Nicht gesalzene Nüsse , Kerne und Samen liefern viele Mineral- und Ballaststoffe und sind reich an Eiweiß.

Milchprodukte wie Milch, Magerquark, körniger Frischkäse und Naturjoghurt versorgen den Körper neben Calcium auch mit dem für Schwangere sehr wichtigen Jod.

Eier sind nicht nur voller Proteine, sondern auch reich an Eisen.

Hühner- oder Putenfleisch und magerer Aufschnitt ist ebenfalls eine wichtige Eisen- und Zinkquelle.

Hochwertige pflanzliche Öle wie Olivenöl , Leinöl, Rapsöl und Kürbiskernöl sind reich an lebensnotwendigen Fettsäuren und Vitamin E.

Wasser sowie ungesüßte Früchte- und Kräutertees sind wichtig, um sich zu hydrieren. Von zuckerhaltigen Getränken sollte man sich laut DGE fernhalten.

Fisch wie Forelle, Lachs, Hering, Kabeljau und Scholle beliefern den Körper mit Omega 3 und Jod.

Frische Kräuter wie Petersilie und Schnittlauch bieten ebenfalls wichtige Vitamine und Mineralstoffe.

Für Frauen, die schwanger werden möchten, empfehlen mehrere Studien, dass Folsäure sowie Jod supplementiert werden, falls nicht genügend durch die Nahrung aufgenommen werden kann. Defizite in der Ernährung sollen gezielt ausgeglichen werden, damit eine Schwangerschaft wahrscheinlicher wird.

Ist auch die Ernährung des Mannes wichtig?

Ein gesunder Lebensstil ist für die Fruchtbarkeit beider Elternteile wichtig. Laut der Techniker Krankenkasse (TK) lägen rund 30 Prozent der Ursachen für einen unerfüllten Kinderwunsch beim Mann. Aus diesem Grund sollten auch Männer auf eine ausgewogene Ernährung achten.

Generell gilt laut TK: "Was für den Körper gesund ist, erhöht auch die Vitalität der Spermien." Neben einer gesunden Ernährung wirkten sich auch viel Bewegung und genügend Schlaf positiv auf die Spermienqualität aus.

Welche Lebensmittel sind bei Kinderwunsch zu meiden?

Ungesunde Speisen können sich laut der Kinderwunschklinik IVF Baden-Baden negativ auf die Fruchtbarkeit auswirken. Paare, die schwanger werden wollen, sollten darum auf Lebensmittel verzichten, die das Herz-Kreislauf-System belasten oder das Krebs- und Diabetes-Risiko erhöhen. Das sind insbesondere solche Lebensmittel, die viele Transfettsäuren enthalten oder viel Zucker und Salz enthalten.

Die Sanitas Versicherungen empfehlen außerdem, bei einem Kinderwunsch mit dem Rauchen aufzuhören. Dies gilt ebenfalls für Männer, da Nikotin die Bewegungsfähigkeit der Spermien beeinträchtigt.

Auch wenn Fisch grundsätzlich gut ist, sollte man bei Thunfisch aus der Dose und Schwertfisch Halt machen. Diese Produkte sind häufig belastet von Quecksilber, was gefährlich für das Kind sein kann. Auch sogenannte "leere Kalorien" sollte man meiden. Damit sind beispielsweise süße Getränke, aber auch stark verarbeitete Lebensmittel wie Pommes, Chips, Pizza oder süße Backwaren gemeint. Sie haben viele Kalorien, aber fast keine Nährstoffe, weswegen sie gemieden werden sollten.