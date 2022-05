ESC 2022: Gewinner, Punkte, Teilnehmer im Finale - alle Infos

Beim ESC 2022 haben Sängerinnen, Sänger und Bands aus 40 Nationen teilgenommen. Dabei sind jeweils 17 Länder im 1. und 18 Länder im 2. Halbfinale angetreten, um eine Chance auf einen der 25 Plätze im Finale des Gesangwettbewerbs zu haben. Das Motto der Show lautete "The Sound of Beauty".

Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und Großbritannien waren die ersten Länder, die für das Finale am 14. Mai 2022 feststanden. Alle weiteren Nationen mussten sich in den Halbfinal-Shows qualifizieren.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die Interpreten aus den verschiedenen Ländern näher vor. Darüber hinaus verraten wir Ihnen, welche Songs die Künstlerinnen und Künstler zum Eurovision Song Contest 2022 mitbrachten, wer der Gewinner ist und wie viele Punkte jeweils vergeben wurden.

Die ukrainische Band Kalush Orchestra hat das Finale beim ESC 2022 in Turin gewonnen. Für ihren Song "Stefania" haben sie am Ende des Abends insgesamt 631 Punkte erzielen können und lagen damit 165 Punkte vor dem zweitplatzierten Sam Ryder aus Großbritannien.

Deutschland landete beim ESC 2022 auf dem letzten PLatz. Von der internationalen Jury gab es für den deutschen Teilnehmer Malik Harris keine Punkte. Beim Publikumsvoting hat er sechs Punkte erhalten, welche von den Ländern Österreich, Schweiz und Estland vergeben wurden.

Insgesamt haben 25 Bands, Sänger und Sängerinnen im ESC-Finale 2022 teilgenommen. So haben die Jury und das Publikum im Finale abgestimmt:

Hier bekommen Sie eine Übersicht über die Musiker und Lieder, die im 2. Halbfinale mit dabei waren:

Vor den beiden Halbfinal-Shows standen bereits fünf Länder fest, die im Finale des ESC 2022 stehen. Diese sind Deutschland, Frankreich, Italien, England und Frankreich. In den Halbfinal-Shows entscheidete sich, welche weiteren Nationen einen Platz im ESC-Finale 2022 erhielten. Insgesamt waren im Finale 25 Länder vertreten. Das sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Überblick:

Deutschland - Malik Harris mit dem Lied "Rockstars": Der 24-jährige Malik ist in der Nähe von Landsberg am Lech aufgewachsen und stammt aus einer sehr musikalischen Familie. 2018 bringt er seine erste Single mit dem Namen "Say The Name" raus. Ein Jahr später nimmt ihn schließlich die Plattenfirma Universal Music unter Vertrag.

Frankreich - Alvan & Ahez mit dem Lied "Fulenn": Die Gruppe Alvan & Ahez setzt sich aus dem Folk-Trio Ahez , das aus Sterenn Diridollou, Sterenn Le Guillou und Marine Lavigne besteht, und dem französischen DJ Alvan zusammen. In ihrem Song geht es um eine junge Frau, die sich das Recht nimmt so zu leben, wie sie es wirklich will.

Großbritannien (UK) - Sam Ryder mit dem Lied "Space Man": Sam Ryder kam 1989 zur Welt geboren und fing im Jahr 2009 damit an, als Sänger und Gitarrist zu arbeiten. Im Jahr 2020 wurde er einem größeren Publikum mit Videos auf der Plattform TikTok bekannt und unterschrieb noch im selben Jahr einen Vertrag mit dem Musiklable "Tap Music", welches 2022 für die Suche des britischen ESC-Beitrags verantwortlich war.

Italien - Mahmood & Blanco mit dem Lied "Brividi": Mit Mahmood schickt Italien einen Sänger mit ESC-Erfahrung zum Song Contest 2022: Er stand bereits 2019 im Finale in Tel Aviv und erreichte damals den zweiten Platz. Diesmal wird in der Sänger Blanco unterstützen, der in Italien zu den erfolgreichsten Musikern der vergangenen zwei Jahre gehört. Fast alle Singles aus seinem Album " Blu celeste " erhielten in Italien den Platin-Status.

Spanien - Chanel mit dem Lied "SloMo": Die Sängerin Chanel Terrero kommt ursprünglich aus Kuba und kam im Alter von drei Jahren mit ihrer Familie nach Spanien. Bisher war die 21-Jährige hauptsächlich in Musicals und im Fernsehen als Schauspielerin erfolgreich. Sie konnte das Finale des Benidorm Fests für sich entscheiden und wurde so zur Vertreterin Spanien für den ESC 2022.

Ukraine -Kalush Orchestta mit dem Lied "Stefania": Nach dem Rücktritt von Alina Pash tritt jetzt die ukrainische Band mit ihrem Frontman Oleh Psiuk an, der in seiner Heimat ein Star ist.

Schweiz - Marius Baer mit dem Lied "Boys Do Cry ": Der Song stammt von Marius und seinem Songwriter Martin Gallop . Der 28-Jährige hat schon mit Udo Lindenberg zusammengearbeitet.

Armenien - Rosa Linn mit dem Lied "Snap": Die Sängerin Rosa Linn wurde in Wanadsor , welche die drittgrößte Stadt Armeniens ist, geboren. Die 21-Jährige, die ihre Musik teilweise auch selbst produziert, wurde intern nominiert. Die Auswahl wurde in Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Fachleuten getroffen.

Island - Systur mit dem Lied "Með hækkandi sól": Die Geschwister Sigríður, Elísabet und Elín Eyþórsdóttir treten mit einem Coutry-Song in ihrer Landesspache an. Auf deutsch heißt ihr Titel "Mit der aufgehenden Sonne".

Norwegen - Subwoolfer mit dem Lied "Give That Wolf A Banana": Wer genau sich unter den Masken des Gesangsduos Subwoolfer verbirgt, blieb bisher ein Geheimnis. Laut ihrer fiktiven Biografie sollen die beiden Musiker jedoch Keith und Jim heißen. Ihr Song "Give That Wolf A Banana" wurde von DJ Astronaut geschrieben.

Litauen - Monika Liu mit dem Lied "Sentimentai": Monika Liu ist in ihrem Heimatland eine echt Berühmtheit. Die 34-Jährige war dort unter anderem als Jurorin in TV-Formaten wie "The Voice" und " The Masked Singer " zu sehen. Ihr Song "Sentimentai" ist komplett auf Litauisch und erreichte bereits Platz eins der litauischen Charts.

Portugal - Maro mit dem Lied " Saudade , saudade ": Maro, die mit echtem Namen Mariana Secca heißt, kam 1994 zur Welt und arbeitet hauptberuflich als Singer-Songwriterin. Ihr Song " Saudade , saudade " wurde von ihr gemeinsam mit John Blanda produziert und enthält sowohl Textstellen auf Englisch als auch auf Portugiesisch. Das portugiesische Wort " saudade " bedeutet Sehnsucht.

Griechenland - Amanda Tenfjord mit dem Lied "Die Together": Die griechisch-norwegische Sängerin wollte eigentlich Ärztin werden, unterbrach jedoch ihr Studium um Musik zu machen. Sie setzte sich beim griechischen Vorentscheid gegen vier Mitstreiter durch und wurde am 15. Dezember 2021 zur Vertreterin Griechenlands beim ESC ernannt.

Moldau - Zdob și Zdub & Fraţii Advahov mit dem Lied "Trenuleţul": Für den Beitrag aus Moldau beim ESC 2022 haben sich zwei Bands zusammengetan: Zdob și Zdub wurde 1994 gegründet und hat bisher bereits zwölf Alben veröffentlicht. Fraţii Advahov sind die beiden Brüder Vasile und Vitalie Advahov, die sowohl gemeinsam als auch unabhängig von einander Musik machen.

Niederlande - S10 mit dem Lied "De Diepte": Die niederländische Sängerin Stien den Hollander, die unter ihrem Künstlernamen S10 auftritt, wird die Niederlande beim ESC 2022 vertreten. Neben dem Pop-Genre arbeitet die junge Musikerin auch Rap in ihre Songs ein.

Aserbaidschan - Nadir Rustamli mit dem Lied "Fade to Black": Im Februar dieses Jahres gewann der aserbaidschanische Sänger Nadir Rustamli die Show "The Voice of Azerbaijan". Nun möchte Nadir, der Tourismusmanagement studiert hat, auch den ESC 2022 für sich entscheiden.

Finnland - The Rasmus mit dem Lied "Jezebel": Die Band The Rasmus existiert bereits seit dem Jahr 2004. Der Rocksong "jezebel" stammt aus der Feder von Frontmann Lauri Ylönen. Er schrieb den Titel gemeinsam mit dem amerikanischen Produzenten Desmond Child.

Serbien - Konstrakta mit dem Lied "In corpore sano": Konstrakta, die mit echtem Namen Ana Đurić heißt, kam 1978 in Belgrad zur Welt und ist hauptberuflich als Architektin tätig. Die Mutter zweier Kinder ist Mitglied in einer serbischen Band und bringt seit 2019 auch als Solokünstlerin Musik heraus. Mit ihrem Titel "In corpore sano" wendet sich gegen Gesundheitswahn.

Australien - Sheldon Riley mit dem Lied "Not The Same": Der 22-Jährige, der Sohn eines philippinischen Einwanderers ist und mit richtigem Namen Sheldon Hernandez heißt, erlangte durch Auftritte in diversen Castingshows, darunter zum Beispiel "X-Factor" oder "The Voice" Bekanntheit. Er tritt mit der Ballade "Not The Same" für Australien an.

Rumänien - WRS mit dem Lied "Llámame": Der Künstler hört im echten Leben auf den Namen Andrei-Ionuț Ursu und wurde 1993 in Buzău geboren. Schon früh begann WRS eine Karriere als Tänzer und war als solcher in diversen rumänischen TV-Shows zu sehen. 2015 startete er in einer Band mit dem Singen und veröffentlichte fünf Jahre später schließlich seinen ersten Song "Why".

Estland - Stefan Airapetjan mit dem Lied "Hope": In der Öffentlichkeit tritt der estnische Sänger meist nur mit seinem Vornamen "Stefan" auf. Bereits 2018 nahm der 25-Jährige an Estlands Vorentscheid für den ESC teil und belegte damals nur den 3. Platz. Nach mehreren Versuchen schaffte er es 2022 schließlich sich gegen seine Konkurrenz durchzusetzen und wurde mit 62 Prozent der Zuschauerstimmen zum estnischen Vertreter für den ESC gewählt.

Polen - Ochman mit dem Lied "River": Krystian Ochman, dessen Eltern aus Polen stammen und ebenfalls sehr musikalisch sind, wuchs in der Nähe von Washington auf. Im Jahr 2020 gewann er die Show "The Voice of Poland" und veröffentlichte im Jahr darauf sein erstes eigenes Album, mit dem er große Erfolge feierte.

Belgien - Jérémie Makiese mit dem Lied "Miss You": Seine Liebe zur Musik entdeckte Makiese bereits in seiner Kindheit, nachdem er dem Schülerchor beigetreten war. Er gewann 2021 die belgische Casting Show "The Voice Belgique" und wurde im gleichen Jahr zum Vertreter des Landes für den ESC 2022 ausgewählt.

Tschechische Republik - We Are Domi mit dem Lied "Lights Off": Beim tschechischen Vorentscheid zum ESC 2022 konnte sich die Electro-Pop-Band gegen sechs Mitbewerber durchsetzen. Die Sängerin der Band Dominika Hašková stammt aus Tschechien, während der Gitarrist und der Keyboarder des Trios aus Norwegen stammen. "We Are Domi" wurde 2018 in Großbritannien gegründet.