Eurojackpot-Zahlen von gestern, 14.2.23: Das sind die Gewinnzahlen

Die Eurojackpot-Zahlen gestern waren bis zu 30 Millionen Euro wert. Hier erfahren Sie die Gewinnzahlen und Quoten der Eurolotto-Ziehung vom Dienstag, 14.2.23.

Auf die Eurojackpot-Zahlen von gestern haben wieder Spieler aus Deutschland und 17 weiteren Ländern gesetzt. Bei der Ziehung vom 14.2.23 ging es um bis zu 30 Millionen Euro.

Der Jackpot vom Dienstag lag bei dieser Summe, nachdem ihn in der vergangenen Woche niemand geknackt hatte. Die Wahrscheinlichkeit auf den Hauptgewinn beim sogenannten Eurolotto ist aber auch verschwindend gering: Sie liegt bei gerade einmal 1:140 Millionen. Daher wurde der Hauptgewinn auch am 14.2.23 nicht abgeräumt - am Freitag geht es um 39 Millionen.

Hier finden Sie die Eurojackpot-Zahlen zur Ziehung von gestern Abend. Außerdem bekommen Sie hier die Quoten und weitere Informationen wie die Uhrzeit der Ziehung oder den Annahmeschluss.

Eurojackpot-Zahlen gestern: Gewinnzahlen vom Dienstag, 14.2.23

Gewinnzahlen 5 aus 50 : 1 - 2 - 6 - 14 - 45

: 1 - 2 - 6 - 14 - 45 Eurozahlen 2 aus 12: 2 - 7

(Alle Gewinnzahlen wie immer ohne Gewähr)

Eurojackpot-Ziehung von gestern: Quoten zu den Zahlen vom 14.2.23

Die Quoten zu den Eurojackpot-Gewinnzahlen vom Valentinstag wurden am späten Dienstagabend veröffentlicht. Sie zeigen, wie viele Menschen welche Summen gewonnen haben - und ob der Jackpot geknackt wurde oder weiter steigt.

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag 1 5 Richtige + 2 Eurozahlen unbesetzt

unbesetzt

2 5 Richtige + 1 Eurozahl unbesetzt

unbesetzt

3 5 Richtige + 0 Eurozahlen 3 x

210.473,70 €

4 4 Richtige + 2 Eurozahlen 27 x

3857,40 €

5 4 Richtige + 1 Eurozahl 404 x

322,20 €

6 3 Richtige + 2 Eurozahlen 1109 x

130,80 €

7 4 Richtige + 0 Eurozahlen 781 x

130,80 €

8 2 Richtige + 2 Eurozahlen 17.133 x

19,30 €

9 3 Richtige + 1 Eurozahl 19.459 x

19 €

10 3 Richtige + 0 Eurozahlen 37.827 x

18,50 €

11 1 Richtige + 2 Eurozahlen 89.950 x

9,70 €

12 2 Richtige + 1 Eurozahl 281.826 x

9,30 €



Eurojackpot gestern: Annahmeschluss für die Zahlen

Je nach Bundesland liegt der Annahmeschluss beim Eurojackpot immer zwischen 18.44 und 19 Uhr. Hier finden Sie die Übersicht darüber, wo welche Uhrzeit gilt:

Bundesland Annahmeschluss Baden-Württemberg 19.00 Uhr Bayern 19.00 Uhr Berlin 18.45 Uhr Brandenburg 18.40 Uhr Bremen 18.45 Uhr Hamburg 18.44 Uhr Hessen 19.00 Uhr Mecklenburg-Vorpommern 18.45 Uhr Niedersachsen 18.50 Uhr Nordrhein-Westfalen 18.59 Uhr Rheinland-Pfalz 18.45 Uhr Saarland 18.45 Uhr Sachsen 18.45 Uhr Sachsen-Anhalt 18.45 Uhr Schleswig-Holstein 18.45 Uhr Thüringen 19.00 Uhr

Uhrzeit der Eurojackpot-Ziehung vom 14.2.23

Wenn die Tipps aus allen 18 Ländern gemeldet wurden, beginnt dienstags und freitags in Helsinki die aktuelle Ziehung beim Eurojackpot. Die Uhrzeit kann dabei variieren, liegt aber zwischen 20 und 21 Uhr.

Eurolotto-Gewinnzahlen: Gewinnchance beim Eurojackpot ist gering

Früher lag die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Eurojackpot bei 1:95 Millionen. Im März 2022 wurde das geändert, da es mittlerweile zwölf statt zehn Eurozahlen gibt. Die Chance auf den Jackpot ist damit noch einmal kleiner geworden: Sie beträgt 1:140 Millionen.

Bisherige Eurojackpot-Gewinner

Mittlerweile kann der Jackpot beim Eurolotto auf bis zu 120 Millionen Euro anwachsen, zuvor waren es maximal 90 Millionen. Diese maximalen Jackpots wurden schon mehrmals geknackt - auch von Spielern aus Deutschland. Hier ein Überblick:

Im Mai 2015 holte ein Spielteilnehmer aus Tschechien die 90 Millionen.

holte ein Spielteilnehmer aus die 90 Millionen. Im Oktober 2016 ging die Summe an einen Gewinner aus Baden-Württemberg .

ging die Summe an einen Gewinner aus . Zum Jahreswechsel 2016/17 stand der Eurojackpot ebenfalls beim Höchstbetrag. Gleich fünf Eurojackpot-Spieler teilten sich die 90 Millionen Euro.

stand der Eurojackpot ebenfalls beim Höchstbetrag. Gleich fünf Eurojackpot-Spieler teilten sich die 90 Millionen Euro. Im Februar 2018 gewann eine Tippgemeinschaft aus Finnland den 90 Millionen-Jackpot.

gewann eine Tippgemeinschaft aus den 90 Millionen-Jackpot. Im Juli 2018 ging der Eurojackpot von 90 Millionen Euro je zur Hälfte nach Sachsen-Anhalt und nach Hessen.

ging der von 90 Millionen Euro je zur Hälfte nach und nach Hessen. Im Mai 2019 teilten sich Spieler aus Deutschland und Polen den Hauptgewinn von 90 Millionen Euro.

teilten sich Spieler aus und Polen den von 90 Millionen Euro. Im August 2019 gingen die 90 Millionen an eine Tippgemeinschaft aus einer Kleinstadt in Finnland

gingen die 90 Millionen an eine Tippgemeinschaft aus einer Kleinstadt in Im November 2019 teilten sich drei Gewinner aus Bayern , Hessen und Ungarn die insgesamt 90 Millionen.

teilten sich drei Gewinner aus , und die insgesamt 90 Millionen. Im Februar 2020 holte ein Tipper aus Nordrhein-Westfalen den 90-Millionen-Jackpot.

holte ein Tipper aus den 90-Millionen-Jackpot. Im Mai 2020 gewann ein Spieler aus Bayern 90 Millionen - die Zahlen hatte er bei einem sogenannten Quicktipp von einem Zufallsgenerator auswählen lassen.

gewann ein Spieler aus 90 Millionen - die Zahlen hatte er bei einem sogenannten Quicktipp von einem Zufallsgenerator auswählen lassen. Im Januar 2021 räumte ein Spieler aus Ostwestfalen die 90 Millionen Euro ab.

räumte ein Spieler aus Ostwestfalen die 90 Millionen Euro ab. Im Mai 2021 räumte wieder ein Spieler aus Deutschland ab: Der Hauptgewinn ging an einen Spieler aus Hessen.

räumte wieder ein Spieler aus Deutschland ab: Der Hauptgewinn ging an einen Spieler aus Hessen. Im November 2022 knackte ein Berliner den Jackpot von 120 Millionen Euro.

Welche Länder machen beim Eurojackpot mit?

Die Anzahl der Länder beim Eurojackpot ist im Laufe der Zeit von sieben auf 18 gestiegen. Hier können die Menschen am Eurolotto teilnehmen:

Deutschland

Dänemark

Estland

Finnland

Island

Italien

Kroatien

Lettland

Litauen

Niederlande

Norwegen

Polen

Schweden

Slowakei

Slowenien

Spanien

Tschechien

Ungarn

Ein wichtiger Hinweis: Glücksspiel wie Eurojackpot kann süchtig machen. Wer Hilfe benötigt, kann sich unter anderem anonym und kostenlos an die Hotline der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) wenden: 0800 - 1 37 27 00. (sge)