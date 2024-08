Melsungen mit guten Chancen auf Europapokal-Gruppenphase

Die MT Melsungen hat einen großen Schritt in Richtung Gruppenphase in der European League gemacht. Der Handball-Bundesligist gewann am Samstag in Kassel das Qualifikations-Hinspiel gegen das norwegische Top-Team Elverum Handball mit 28:23 (13:12).

Von Beginn an spielten die Nordhessen konzentriert. Vor allem in der Abwehr ließen sie gegen den 13-fachen norwegischen Meister und mehrfachen Champions-League-Teilnehmer, der vom ehemaligen Bundesligaprofi Børge Lund trainiert wird, wenig zu. Nur zwölf Gegentreffer kassierte die MT.

Rückspiel am 7. September

Da aber auch der norwegische Vizemeister lange sicher in der Defensive stand und die Hausherren kaum zur Entfaltung kommen ließ, war es 45 Minuten lang eine enge Partie auf Augenhöhe. Dann riss Melsungen im Angriff immer wieder Löcher in die gegnerische Abwehr, machte das Spiel schnell, verteidigte selbst aber weiterhin auf hohem Niveau und setzte sich daher kontinuierlich ab.

Diesen Vorsprung hielt der Bundesligist, angetrieben von zahlreichen Fans in der gut besuchten Rothenbach-Halle, bis zum Schluss und hat nun im Rückspiel in einer Woche (17.00 Uhr) in Elverum die Möglichkeit, den Einzug in die lukrative Gruppenphase perfekt zu machen.