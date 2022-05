Kampfmittelbeseitigung

vor 1 Min.

Fliegerbombe in Mannheim - Evakuierung läuft

In Mannheim wurde eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg – dieser Bombe hier ähnlich – gefunden.

Eine 250 Kilo-Bombe aus dem 2. Weltkrieg wird am Nachmittag am Hans-Reschke-Ufer in Mannheim-Neuostheim entschärft. Die Evakuierung läuft.

Von Julius Bretzel