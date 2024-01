"Fallout"-Serie bei Amazon: Start, Folgen, Handlung und Cast der Endzeit-Serie

Amazon hat in Zusammenarbeit mit Bethesda eine Serie zum Videospiel-Klassiker "Fallout" produziert. Hier erfahren Sie alles rund um Start, Folgen und Handlung.

Eine erste Ankündigung der "Fallout"-Serie hatte es bereits im Jahr 2020 gegeben, doch dann war es lange still um die Produktion der Show. Inzwischen haben Amazon und die Bethesda Game Studios die Katze allerdings aus dem Sack gelassen und offiziell Infos zu Start und Folgen der Serie verkündet.

Das Projekt wird besonders von Fans der Videospiel-Reihe "Fallout" erwartet. Nach dem riesigen Erfolg der Videospiel-Adaption von "The Last of Us" wird nun mit Argusaugen auf die "Fallout"-Serie von Amazon geschaut. Ebenso wie bei "The Last of Us" wurde auch bei "Fallout" mit einer Reihe von erfahrenen Serienschauspielern gearbeitet.

Ab wann ist die Serie bei Amazon zu sehen? Welche Schauspieler sind im Cast der Serie? Worum geht es in der Koproduktion von Amazon und den Bethesda Game Studios? Alle Infos zur "Fallout"-Serie haben wir hier für Sie zusammengetragen.

"Fallout"-Serie: Start der Endzeit-Serie bei Amazon

Das Datum für den Release der Serie wurde bereits von offizieller Seite bestätigt. Nachdem die Dreharbeiten, welche in den US-Bundesstaaten Nevada, New Jersey, New York und Utah stattfanden, nach der ersten Jahreshälfte 2023 so gut wie abgeschlossen waren, gab Amazon nun den offiziellen Serienstart bekannt. Ab dem 12. April 2024 werden die Folgen der Videospiel-Adaption im Stream auf Amazon Prime verfügbar sein.

"Fallout"-Serie: Das sind die Folgen der Endzeit-Serie

Über die genaue Anzahl und Länge der Folgen der "Fallout"-Serie hat Amazon selbst bislang noch nichts bekannt gegeben. Laut imdb.com soll es aber acht Folgen geben - und für Episode 1 steht auch schon ein Titel fest:

Folge 1: The End

Zudem wurden bereits die Social-Media-Kanäle von "Fallout" ins Leben gerufen, um die Fans immer über neueste Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Auch der Start der Endzeit-Serie wurde bereits auf Instagram mit einer interaktiven Pip-Boy-Interface-Grafik angekündigt.

Besetzung der "Fallout"-Serie: Schauspieler im Cast

Es werden von den Fans hohe Erwartungen mit der "Fallout"-Serie verbunden. Daher war von Anfang an klar, dass die Serie einige erfahrene Schaupieler im Cast haben würde. Tatsächlich spielen bekannte Gesichter aus Filmen wie "The Hateful 8" oder "Ant-Man" mit. Auch aus beliebten Serien wie "Law and Order: Special Victims Unit" oder "Das Rad der Zeit" sind einige bekannte Schauspieler mit dabei.

Diese Schauspieler schlüpfen in die teils sehr ungewöhnlichen Rollen des "Fallout"-Universums. Der unter anderem aus der TV-Serie "Justified" sowie aus den Blockbustern "Ant-Man and the Wasp" und "Django Unchained" bekannte Walton Goggins etwa spielt einen Ghul. Ghule sind im Fallout-Universum von der Radioaktivität entstellte Menschen, die dank ihrer Transformation nahezu unsterblich sind. Der Charakter Desmond Lockheart, der in einem Addon zu Fallout 3 auftritt, ist beispielsweise etwa 250 Jahre alt.

Die folgenden Schauspieler sind im Cast der "Fallout"-Serie mit dabei:

Darstellerin/Darsteller Rolle Walton Goggins Ghul Ella Purnell Lucy Kyle MacLachlan Overseer Hank Aaron Moten Maximus Xelia Mendes-Jones tba Michele Danna Trader Matty Cardarople Huey Mike Doyle Mr. Spencer Alireza Mirmontazeri Colonel Charlie Besso Tommy Victorya Danylko-Petrovskaya Wife Michael John Benzaia Weatherman Navarro Jace Wade Raider Leader Mason Cufari Birthday Boy Roy Arlette Aponte Trader Shefik Fiend Raider Neil Towne Alpha Leader Moisés Arias Norm Rodrigo Luzzi Reg Annabel O'Hagen Steph Johnny Pemberton Thaddeus Dave Register Chet Michael Emerson Wilzig

Geneva Robertson-Dworet und Graham Wagner fungieren als Showrunner der Serie. Die Regie übernimmt Jonathan Nolan, der als Drehbuchautor an mehreren Filmen seines Bruders Christopher Nolan beteiligt war. Er schrieb unter anderem an den Drehbüchern für "Interstellar", "The Dark Knight", "Prestige - Meister der Magie" und "Memento" mit. Darüber hinaus ist er als Drehbuchautor und ausführender Produzent an der erfolgreichen Serie "Westworld" beteiligt, bei der er auch in einigen Episoden Regie führte.

Auf Twitter wurden Bilder zum Aufbau des Sets für die Dreharbeiten geteilt, hier lassen sich erste Szenerien aus dem bekannten Videospiel direkt wiedererkennen.

Handlung der "Fallout"-Serie: Worum geht es in der neuen Show?

Nur wenige Details zur Handlung der Serie wurden bisher von Amazon und den Bethesda Game Studios veröffentlicht. Das Videospiel-Magazin gamerant.com spekulierte zunächst, dass die Serie einen Weg einschlagen könnte, den Spieler in der Fallout-Reihe bisher nicht gehen durften: Ein Ghul als Hauptcharakter. In den Spielen kann man seinen Charakter zwar äußerlich nach den eigenen Wünschen anpassen, ist aber auf einen menschlichen Hauptcharakter beschränkt. Allerdings scheint ein solches Szenario im Hinblick auf die mittlerweile bekannten Information zur Handlung der "Fallout"-Serie eher unwahrscheinlich. Fest steht, dass sie einem originalen Teil der Geschichte der Videospiele folgt und Teil des Canons davon wird. Im ersten Trailer sieht man zwar, dass der Ghul auftaucht - wie wichtig er in der Serie ist, bleibt aber noch unklar.

Die Welt von "Fallout" entführt die Zuschauer in eine Art Zukunftsvision, die auf den Vorstellungen der USA Ende der 1940er Jahre basiert. So ist die Handlung der Serie im 22. und 23. Jahrhundert angelegt. Allerdings tobt im Jahr 2077 ein verheerender Nuklearkrieg, der die Welt in ein postapokalyptisches Ödland verwandelt hat. Das Überleben steht an erster Stelle und die Menschen müssen sich den Herausforderungen einer atomaren Wüste stellen. Dazu gehört unter anderem, dass sie in zerstörten Städten oder Bunkern hausen und sich vor Mutanten, Killerrobotern und verseuchten Tieren schützen müssen.

Inzwischen wurden weitere Infos zur Handlung der Serie bekannt gegeben. Demnach wagt es 219 Jahre nach der nuklearen Apokalypse eine Bewohnern von Vault 33, Lucy, das Ödland an der Erdoberfläche zu erkunden, um anschließend eine Rettungsmission zu starten. Das Geschehen spielt also nicht mehr 2077, sondern 2296. Das heißt, neun Jahre nach den Ereignissen des Videospiels "Fallout 4" und 19 Jahre nach "Fallout 3". Schauplatz der Handlung ist die Gegend um Vault 33 in Los Angeles, Kalifornien.

Die Fangemeinde von "Fallout" erwartet eine emotionale Erzählung, in der moralische Konflikte, gefährliche Kämpfe und die Suche nach Überleben eine zentrale Rolle spielen werden. Sobald weitere Informationen zur Story der neuen Fallout-Serie veröffentlicht werden, informieren wir Sie hier darüber.

Das "Fallout"-Universum: In welcher Welt spielt die neue "Fallout"-Serie?

Das Fallout-Universum ist auch unabhängig von dem globalen Atomkrieg, der es im Jahr 2077 für immer veränderte, grundlegend anders, als unsere Realität. In der Welt der Spiele ist die Menschheit im Atom-Boom der 50er Jahre hängengeblieben und auch viel der Technologie, die uns teilweise weit voraus ist, hat einen unübersehbaren 50er-Jahre Charme. Globige Bildschirme, ausladende Autos und altmodische Kleidung lassen die Welt wirken, als seien die Bomben tatsächlich in den 50ern gefallen und nicht über 100 Jahre später. Der technologische Stil der Spiele lässt sich am besten mit dem Wort retro-futuristisch beschreiben.

In der Hauptserie der Fallout-Reihe sind bisher fünf Spiele erschienen, die alle in einem anderen Setting und zu einer anderen Zeit nach dem globalen Atomkrieg spielen: Fallout (1997), Fallout 2 (1998), Fallout 3 (2008), Fallout New Vegas (2010) und Fallout 4 (2015). Ein neuer Ableger der Reihe wurde noch nicht offiziell angekündigt, wurde jedoch von Bethesda inoffiziell bestätigt - das Spiel wird aber voraussichtlich noch wesentlich länger auf sich warten lassen, als die von Amazon produzierte Fallout TV-Serie. Eines haben alle Spiele gemeinsam: Sie spielen in den vom Atomkrieg zerstörten USA und haben neben der Geschichte des vom Spieler gelenkten Protagonisten viele verschrobene, skurrile und einzigartige Charaktere zu bieten, die sich in der neuen Welt zurechtfinden müssen. Aus dem Schutt und den Resten der Zivilisation haben sich neue Städte, Regierungen und Gangs erhoben, die für ihren Platz im postnuklearen Ödland kämpfen.

Gibt es einen Trailer zur neuen "Fallout"-Serie?

Inzwischen gibt es auch einen offiziellen Trailer zur neuen "Fallout"-Serie. Er bietet allen Fans des "Fallout-Universums" die Möglichkeit, sich schon vor April 2024 einen Überblick darüber zu verschaffen, wie die Welt des Videospiels in der Serie umgesetzt wurde. Vorsicht, in einigen Szenen geht es blutig zu!

