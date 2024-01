Ferien in Thüringen 2024 und 2025: Alle Termine

Wann sind die nächsten Ferien in Thüringen? Hier finden Sie alle Termine im Schuljahr 2023 / 2024 und im Schuljahr 2024 / 2025 - für Herbstferien, Weihnachtsferien, Winterferien, Osterferien und Sommerferien.

Die Ferien-Termine in Thüringen werden von den Schülerinnen und Schülern immer sehnsüchtig erwartet. Schulfrei ist im Herbst, zu Weihnachten, im Winter, zu Ostern und im Sommer. Zusätzlich gib es bewegliche Ferientage.

Wann sind Ferien in Thüringen? Hier erhalten Sie alle Termine für die Schulferien im Schuljahr 2023 / 2024 und im Schuljahr 2024 / 2025, wie sie das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport im Freistaat nennt.

Welche Ferien gibt es in Thüringen?

Die konkreten Ferien-Termine folgen weiter unten. Vorher sehen Sie hier noch einmal in der Übersicht, welche Schulferien es in Tühringen überhaupt gibt.

Herbstferien

Weihnachtsferien

Winterferien

Osterferien

Sommerferien

Wie viele bewegliche Ferientage in Thüringen dazukommen, kann von Schuljahr zu Schuljahr schwanken. Die Termine dafür können die Schulen selbst festlegen. Oft fällt ein beweglicher Ferientag in die Zeit zwischen Osterferien und Sommerferien. Im Gegensatz zu einigen anderen Bundesländern gibt es in dieser Zeit in Thüringen nämlich keine Pfingstferien.

Dazu kommen die Termine für gesetzliche Feiertage in Thüringen und auch ein schulfreier Tag, der einheitlich für ganz Thüringen gilt. Durch diesen haben die Schülerinnen und Schüler in dem Bundesland am Brückentag zwischen Christi Himmelfahrt und dem folgenden Wochenende frei.

Wann sind die nächsten Ferien in Thüringen 2024?

Nächste Ferien in Thüringen sind die Winterferien vom 12.2. bis 16.2.2024 .

Lesen Sie dazu auch

Ferien in Thüringen 2023 und 2024

Herbstferien in Thüringen 2023: 2.10. bis 14.10.2023

in 2023: 2.10. bis 14.10.2023 Weihnachtsferien in Thüringen 2023 / 2024: 22.12.2023 bis 5.1.2024

in 2023 / 2024: 22.12.2023 bis 5.1.2024 Winterferien in Thüringen 2024: 12.2. bis 16.2.2024

in 2024: 12.2. bis 16.2.2024 Osterferien in Thüringen 2024: 25.3. bis 6.4.2024

in 2024: 25.3. bis 6.4.2024 Schulfreier Tag in Thüringen 2024: 10.5.2024

2024: 10.5.2024 Sommerferien in Thüringen 2024: 20.6. bis 31.7.2024

Dazu kommen im Schuljahr 2023/24 in Thüringen zwei bewegliche Ferientage, die von den Schulen jeweils selbst festgelegt werden.

Ferien in Thüringen 2024 und 2025

Herbst: 30.09. bis 12.10.2024

Weihnachten : 23.12.2024 bis 03.01.2025

: 23.12.2024 bis 03.01.2025 Winter: 03.02. bis 08.02.2025

Ostern /Frühjahr: 07.04. bis 19.04.2025

/Frühjahr: 07.04. bis 19.04.2025 Himmelfahrt/ Pfingsten : 30.05.2025

: 30.05.2025 Sommer: 28.06. bis 08.08.2025

Schulferien in Thüringen: Termine der Sommerferien sind abgestimmt

Bei Herbstferien, Weihnachtsferien, Winterferien und Osterferien ist Thüringen in der Planung relativ frei, auch wenn Termine wie Weihnachten oder Ostern die ungefähren Daten vorgeben. Die Termine der Sommerferien werden hingegen über die Kultusministerkonferenz festgelegt und damit zwischen den Bundesländern abgestimmt. Der Wunsch ist es nämlich, dass die Ferien im Sommer in Deutschland gestaffelt und nicht überall gleichzeitig stattfinden.

Und es gibt einige weitere Regeln bei der Planung der Schulferien in Deutschland, auf die sich die Länder geeinigt haben. So umfassen die Schulferien auch in Thüringen insgesamt 75 Werktage, wobei die Samstage in der Ferienzeit mitgezählt werden. Sechs Wochen davon müssen die Sommerferien einnehmen, die zwar nicht überall gleichzeitig beginnen und enden, aber immer zwingend in den Zeitraum zwischen dem 20. Juni und dem 15. September fallen. (sge)