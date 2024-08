Feuer in Kroation: Hotels müssen evakuiert werden

Mehrere Waldbrände sind in der Nähe der Stadt Split in Kroatien ausgebrochen. Es mussten Wohnhäuser und Hotels evakuiert werden. Die Brände entstanden während der Nacht auf Mittwoch in den Hügeln östlich der Stadt Split. Starke Winde trieben sie in die Richtung kleiner Ortschaften.

Brand bei Split: Winde wehten die Flammen zu Wohnhäusern

Laut einem Feuerwehrmann sind etwa 640 Hektar niedergebrannt. Wegen des starken Windes hatten die Einsatzkräfte Schwierigkeiten, die Feuer in Griff zu bekommen. Die Flammen wehten in die Richtung der Orte Žrnovnica und Donje Sitno. Die Menschen dort wurden sicherheitshalber aus Häusern und Hotels evakuiert. Der Feuerwehr gelang es jedoch, die Flammen von den Gebäuden fernzuhalten.

Zwei Straßen, die vom Ort Žrnovnica nach Südosten führen, waren gesperrt. Sie sind mittlerweile wieder befahrbar.

Auslöser des Brandes war laut Feuerwehr ein Blitzeinschlag

250 Feuerwehrleute mit 80 Fahrzeugen halfen, die Brände zu löschen. Auch die kroatische Flugwaffe sollte bei der Brandbekämpfung helfen. Die Flugzeuge waren nachts allerdings nicht einsatzfähig.

Die Feuerwehr glaubt, dass die Ursache für die Brände ein Blitzschlag war.