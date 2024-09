Fünf Menschen bei Brand von Wohnhaus in Hofheim verletzt

Bei einem Brand eines Wohnhauses in Hofheim am Taunus (Main-Taunus-Kreis) sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Vier Bewohner sowie ein Ersthelfer erlitten leichte Verletzungen durch eingeatmeten Rauch, wie die Polizei mitteilte. Sie kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Küche in dem Haus im Stadtteil Langenhain sei zuvor komplett in Brand geraten, hieß es. Der Brand sei schnell gelöscht worden, das Haus bleibe vorerst aber unbewohnbar. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 100.000 Euro. Laut Feuerwehr war ein technischer Defekt eine mögliche Brandursache. Die Polizei ermittelte zur Brandursache.