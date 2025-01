Hoher Schaden nach Brand in Wohnhaus

Mehrere Hunderttausend Euro Schaden sind bei einem Brand in einem Haus in Edingen-Neckarhausen (Rhein-Neckar-Kreis) entstanden. Das Haus sei am Freitag komplett ausgebrannt und nun einsturzgefährdet, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Bewohner kamen einer Mitteilung nach zunächst bei Bekannten unter. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Bereits als die Einsatzkräfte eintrafen, soll das Haus mit angeschlossener Werkstatt in Flammen gestanden haben. Deshalb seien auch die Nachbarhäuser vorsorglich evakuiert worden, so der Sprecher. Die Beamten schätzten den Schaden auf einen mittleren sechsstelligen Betrag. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.