Hoher Schaden bei zwei Bränden in Offenbach

Brände auf einem Wertstoffhof und in einem leerstehenden Haus haben am Wochenende in Offenbach stundenlange Einsätze der Feuerwehr und einen hohen Schaden verursacht. Zunächst war am frühen Samstagmorgen das etwa 30 mal 60 Meter große Sperrmülllager auf dem Gelände des städtischen Wertstoffhofs in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Am Sonntagmorgen schlugen dann Flammen aus dem Haus im Stadtteil Kaiserlei.

In der Halle des Wertstoffhofs brannten Altpapier und Hausmüll. Nach Angaben der Feuerwehr wurden bei dem Einsatz zwei Feuerwehrleute leicht verletzt. Weitere Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache werde noch ermittelt, man gehe von einem mindestens sechsstelligen Sachschaden aus, erklärte die Polizei. Das Feuer verursachte eine weithin sichtbare Rauchsäule.

Feuerwehr fast elf Stunden im Einsatz

Rettungskräfte und Polizei waren gegen 6.15 Uhr alarmiert worden. Die Berufsfeuerwehr Offenbach und alle drei Freiwilligen Feuerwehren waren im Einsatz. Nach Angaben der Feuerwehr konnte der Brand im Laufe des Vormittags unter Kontrolle gebracht werden, der Einsatz dauert bis zum späten Nachmittag.

Eine direkte Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden, es wurden keine Schadstoffe in der Luft gemessen. Wahrnehmbar war demnach eine Geruchsbelästigung. Anwohner in direkter Nähe waren daher auch am Mittag noch dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Auch leerstehendes Haus in Flammen

Am Sonntag geriet das leerstehende Haus in Brand, wie die Feuerwehr mitteilte. Auch hier entstand eine große Rauchsäule, die die Einsatzkräfte schon von Weitem sahen. Verletzt worden sei niemand. Die Einsatzkräfte verhinderten, dass die Flammen auf ein angrenzendes Haus übergriffen, und löschten das Feuer. Wieder war die Bevölkerung wegen des Rauches vorübergehend gewarnt worden. Die Schadenshöhe und die Brandursache waren zunächst unklar.