Weihnachtsbaum brennt im Kamin

Ein Ehepaar hat bei dem Versuch seinen Weihnachtsbaum im Kamin zu entsorgen einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Polizei berichtete, hatten sie den Baum am Montagabend in Dietzhölztal (Lahn-Dill-Kreis) in den Kamin gesteckt und angezündet. Die Flammen loderten demnach bis aus dem Schornstein, breiteten sich aber nicht auf die Wohnung aus. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Paar blieb unverletzt.

