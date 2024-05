Disney-Songwriter Richard Sherman gestorben

Zusammen mit seinem Bruder schrieb Richard Sherman zeitlose Klassiker für Musicals. Bekannt sind etwa Lieder aus "Das Dschungelbuch" und "Mary Poppins". Nun ist der Komponist im Alter von 95 Jahren gestorben.

Er schrieb Klassiker unter anderem für die Walt-Disney-Filme "Mary Poppins" und "Das Dschungelbuch": Im Alter von 95 Jahren ist am Samstag in Beverly Hills der Songschreiber Richard Sherman gestorben. Das teilte die Walt Disney Company auf ihrer Website mit.

Zusammen mit seinem 2012 gestorbenen älteren Bruder Robert schrieb Richard Sherman Hunderte Lieder für Dutzende Kino- und Fernsehfilme. In Deutschland bekannt wurden vor allem die Songs aus dem "Dschungelbuch" - etwa "I Wanna Be Like You", das auch auf Deutsch unter dem Titel "Ich wär' so gern wie du" erschien.

Im Lauf seiner 65-jährigen Karriere gewann Sherman nach Angaben der Disney Company zwei Oscars - beide für den Musicalfilm "Mary Poppins" von 1964, darunter für das Stück "Chim Chim Cher-ee". Insgesamt neunmal war er demnach für die Trophäe nominiert, zudem wurde er mit drei Grammys und 24 Gold- und Platin-Alben ausgezeichnet.

"Generationen von Kinogängern und Themenpark-Besuchern wurden durch die großartigen und zeitlosen Lieder der Sherman-Brüder in die Disney-Welt eingeführt", schrieb der Konzern. "Auch heute noch bleibt das Werk des Duos die exemplarische lyrische Stimme von Walt Disney."

Sherman, der den Angaben zufolge seine langjährige Ehefrau Elizabeth sowie zwei Töchter, einen Sohn sowie etliche Enkel und Urenkel hinterlässt, soll nach Disney-Angaben am Freitag in Los Angeles beigesetzt werden.

(dpa)