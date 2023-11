Eurowings-Maschine aus Stuttgart kommt in Hamburg von Landebahn ab

Am Mittwochabend ist es am Hamburger Flughafen zu einem Zwischenfall gekommen: Eine Eurowings-Maschine kam nach ihrer Landung von der Landebahn ab.

Am Flughafen in Hamburg ist eine Eurowings-Maschine am Mittwochabend nach ihrer Landung von der Landebahn abgekommen. Verletzt wurde dabei niemand, wie eine Sprecherin des Airports der Nachrichtenagentur dpa sagte. Zur Ursache für den Vorfall konnte sie zunächst nichts sagen. Das Flugzeug sei aus Stuttgart gekommen. Der Flughafenbetrieb sei danach normal weitergegangen. Die Maschine werde nun abgeschleppt, sagte sie. (dpa)