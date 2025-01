Rund 10.000 Hessen pro Jahr erhalten Aufstiegs-Bafög

Rund 10.000 Menschen in Hessen sind im Schnitt der vergangenen Jahre bei ihrer beruflichen Weiterbildung mit Mitteln aus dem sogenannten Aufstiegs-Bafög finanziell unterstützt worden. Durch diese staatliche Förderung werde die Attraktivität der beruflichen Weiterbildung gesteigert und die Gewinnung von Fachkräften gestärkt, teilte Bildungsminister Armin Schwarz (CDU) in einer Antwort auf eine Anfrage der oppositionellen FDP-Landtagsfraktion mit.

Untersucht wurde der Zeitraum zwischen 2020 mit 9.903 geförderten Personen und 2023 mit 10.502 Empfängerinnen und Empfängern. Typische Ausbildungsfortbildungen sind den Angaben zufolge Meister, Techniker sowie Fach- oder Betriebswirt. Im sozialen Bereich werde die Weiterbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin beziehungsweise zum Erzieher gefördert, erklärte das Ministerium.

Hälfte der Förderung als Zuschuss

Im Jahr 2023 erhielten laut Statistischem Bundesamt mehr als 190.000 Menschen in Deutschland Aufstiegs-Bafög. Die Fördersumme lag bei gut einer Milliarde Euro. Die Hälfte wird als Zuschuss gewährt, muss also nicht zurückgezahlt werden. Zusätzlich kann ein zinsgünstiges Darlehen beantragt werden. Am häufigsten gefördert wurden 2023 wie im Vorjahr angehende Erzieherinnen und Erzieher vor Industriemeisterinnen und -meistern.