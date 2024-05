Gefängnistransporter in Frankreich überfallen – zwei Tote, Häftling flieht

Unbekannte haben am Dienstagmorgen einen Gefängnistransporter im Norden Frankreichs überfallen. Bei einem Schusswechsel wurden zwei Beamte getötet.

Am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr haben Unbekannte einen Gefängnistransporter an einer Mautstelle in der Region Eure im Norden Frankreichs überfallen. Es kam zu einem Schusswechsel, bei dem mindestens zwei Gefängnisbeamte getötet und drei Menschen verletzt wurden. Der Häftling konnte zusammen mit den Angreifern fliehen, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten.

Häftling bei Überfall auf Gefängnistransporter in Frankreich geflohen

Seine Identität wurde zunächst nicht offiziell bekannt gegeben. Wie die Zeitung Le Parisien berichtet, handle es sich um einen 30-Jährigen, der wegen eines Einbruchsdiebstahls verurteilt worden war. Er sei auch wegen eines versuchten Tötungsdeliks vor Gericht gewesen. Zudem habe ihn eine Quelle bei der Polizei als Anführer eines Drogennetzwerks beschrieben.

Wie viele Angreifer beteiligt waren, ist auch noch unklar. Sie sollen mit zwei Fahrzeugen geflohen sein, eines davon sei inzwischen ausgebrannt gefunden worden. Derzeit sucht ein Polizeihubschrauber das Gebiet ab. Rund 200 Beamte sind im Einsatz.

Gefängnistransporter in Frankreich überfallen: "Schock für uns alle"

"Alle meine Gedanken sind bei den Opfern, ihren Familien und ihren Kollegen", schrieb Justizminister Éric Dupond-Moretti auf X. Frankreichs Präsident schrieb: "Der Angriff heute Morgen, der Gefängnisbeamten das Leben gekostet hat, ist ein Schock für uns alle." Es werde alles getan, um die Täter zu finden. (mit dpa)