Frau gerät am Flughafen in Förderbandsystem und stirbt

Am vergangenen Donnerstag entdeckte die Feuerwehr am O‘Hare International Airport in Chicago die Leiche einer Frau, die sich offenbar in einem Sperrbereich in einem Förderbandsystem verfangen hatte. Wie unter anderem die Washington Post berichtet, hatte sie sich gegen 2.30 Uhr in dem Bereich aufgehalten, wie auf Aufnahmen von Überwachungskameras zu sehen war. Gegen 7.45 Uhr entdeckte ein Flughafen-Mitarbeiter die Frau und rief den Rettungsdienst. Die 57-Jährige war aber nicht mehr ansprechbar und starb noch am Unfallort.

Es ist unklar, wie sie in den nicht öffentlich zugänglichen Gepäckraum und in das Förderband geraten war. Laut dem Sender ist sie darin erstickt. Es wird von einem Suizid ausgegangen. Laut dem Flughafen handelte es sich bei der Frau nicht um eine Mitarbeiterin. Derzeit wird Videomaterial ausgewertet, die Ermittlungen dauern an.

