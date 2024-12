Autounfall mit fünf Verletzten

Fünf Verletzte, einer davon schwer - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Freiburg. Ein Autofahrer war laut Angaben eines Polizeisprechers in der Nacht auf Freitag zu schnell beim Abbiegen unterwegs. Deshalb sei er mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit einem anderen Auto zusammen geprallt. Bei dem Schwerverletzten handelte es sich demnach um einen der beiden Beifahrer des Unfallverursachers. Er und die anderen Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

