Friedrichshafen

vor 1 Min.

Verkehrswende auf dem Wasser: Auf dem Bodensee fährt nun die erste E-Fähre

Plus Die „Artemis“ ist das erste Schiff mit Elektroantrieb, das auf dem Bodensee als Personenfähre eingesetzt wird. Für die Betreiber ist dies erst der Anfang.

Von Julia Kipping

Angespannt stehen die drei Schiffsführer in ihrer blauen Uniform vor der Werft in Friedrichshafen. Noch sind die Tore geschlossen. Dahinter in der Halle befindet sich der Anfang der Verkehrswende auf dem Bodensee. Die „Artemis“ ist das erste Personenschiff der Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) mit Elektroantrieb. Es ist der Tag, an dem sie zu Wasser gelassen wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen