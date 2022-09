Journalist und früherer WDR-Intendant Fritz Pleitgen ist tot

Der Journalist Fritz Pleitgen ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Er hatte sich als Intendant des WDR einen Namen gemacht und gehörte zu den einflussreichsten Medienmachern in Deutschland.

Fritz Pleitgen ist tot. Der frühere WDR-Intendant ist am Donnerstag im Alter von 84 Jahren gestorben. Das teilte der Westdeutsche Rundfunk (WDR) am Freitagmorgen in Köln mit. Der geborene Duisburger hatte im Jahr 1963 beim WDR angefangen und sich in der Folge einen Namen als renommierter TV-Journalist gemacht.

Fritz Pleitgen ist tot: Er war einer der einflussreichsten Medienmacher in Deutschland

Im Jahr 1995 wurde er Intendant des WDR. Ein Amt, dass er bis 2007 bekleidete. Pleitgen galt als einer der einflussreichsten Medienmacher und Journalisten in Deutschland. Seine Karriere hatte er mit 14 Jahren in Bielefeld als freier Mitarbeiter der "Freien Presse" begonnen. Bei dem mittlerweile eingestellten Blatt absolvierte Pleitgen auch sein Volontariat.

Ab 1970 war der Journalist Korrespondent des ARD-Studios in Moskau. Er führte während des Kalten Krieges als erster westlicher Journalist ein Interview mit Leonid Breschnew, dem damaligen Generalsekretär der KPdSU. 1977 wechselte Pleitgen als DDR-Korrespondent nach Ost-Berlin. Fünf Jahre später ging es für ihn über den großen Teich in die USA, wo er als ARD-Studioleiter in New York und Washington arbeitete.

Im Jahr 1988 kehrte Pleitgen schließlich nach Deutschland zurück und übernahm die Fernseh-Chefredaktion des WDR. Nachdem er sieben Jahre später zum Intendanten gewählt wurde, ebnete er unter anderem den Weg für den digitalen Ausbau beim WDR.

WDR reagiert auf Tod von Pleitgen

"Der Tod von Fritz Pleitgen ist für uns alle im WDR eine sehr traurige Nachricht. In unseren Herzen sind die Flaggen auf Halbmast", teilte der WDR in einer offiziellen Stellungnahme mit. Ein "großer Kapitän" habe mit Pleitgen die Bühne des Lebens verlassen. Der Journalist habe den Sender "geprägt wie kaum ein anderer".

Auch der aktuelle WDR-Intendant und ARD-Vorsitzende Tom Buhrow meldete sich zu Wort: "Fritz Pleitgen stand für Mut und Fairness, und er liebte seinen WDR." Pleitgen hinterlässt seine Familie mit vier Kindern.