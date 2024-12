Augsburger Trainer Thorup: «Jeder spricht über Marmoush»

Der FC Augsburg will seine Konzentration im schwierigen Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Frankfurt nicht nur auf Topscorer Omar Marmoush lenken. «Jeder spricht über Marmoush», räumte Trainer Jess Thorup vor der Auswärtspartie beim Tabellenzweiten ein. «Egal, was er berührt, wird zum Tor oder Assist.»

Natürlich werde er seinen Defensivspielern die Stärken und Vorlieben des ägyptischen Stürmers vorstellen. «Sonst werden wir nicht viel über einzelne Spieler sprechen», stellte Thorup aber klar. Marmoush hat in dieser Saison alleine in der Bundesliga 13 Mal getroffen und acht Vorlagen gegeben.

Die Frankfurter müssen das DFB-Pokal-Aus gegen RB Leipzig (0:3) verkraften, die Augsburger erreichten dagegen am Mittwoch dank eines 5:4 im Elfmeterschießen beim Zweitligisten Karlsruher SC das Viertelfinale. Diesen «positiven Vibe» wolle man mitnehmen, sagte Thorup. Der gegen den KSC mit einem gehaltenen Elfmeter erfolgreiche Ersatztorwart Finn Dahmen fällt wegen Schulterbeschwerden gegen Frankfurt aus.