Eintracht Frankfurts Tuta zurück im Training

Nach mehrwöchiger Pause aufgrund einer Muskelverletzung in der Wade ist Tuta ins Training von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt zurückgekehrt. Wie die Hessen mitteilten, absolvierte der Verteidiger am Mittwoch ein an das aktuelle Belastungsvermögen angepasstes Programm. Ob Tuta bereits für den Bundesliga-Jahresstart der Eintracht am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FC St. Pauli zum Kader gehören wird, ist fraglich.

Auch das erst 16 Jahre alte Talent Ebu Bekir Is trainierte nur eingeschränkt. Der erst am Dienstag an der Nase operierte Jean-Mattéo Bahoya und Rückkehrer Jens Petter Hauge befanden sich im Aufbautraining. Aurèle Amenda setzte derweil die Reha nach seinem Syndesmosebandriss fort.