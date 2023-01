"German Crime Story: Gefesselt": Neue Serie nach einem echten Kriminalfall

Die Krimi-Serie "German Crime Story: Gefesselt" ist nun auf Amazon Prime Video anzusehen. Alle Infos über Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer und Stream finden Sie bei uns.

Inspiriert von einem wahren Kriminalfall folgt die fiktionale sechsteilige Serie "German Crime Story: Gefesselt" der Geschichte eines der schlimmsten Serienmörder Deutschlands, dem sogenannten „Säurefassmörder“. Raik Doormann versetzt den Raum Hamburg in den 1980er und 90er-Jahren in Angst und Schrecken, denn er entführt, quält und tötet Frauen auf die brutalste Art und Weise. Erst die Opferbetreuerin und spätere Mordkommissarin Nela Langenbeck kommt ihm auf die Spur. Hier erfahren Sie alles, was Sie zu der neuen Serie wissen möchten.

Start von "German Crime Story: Gefesselt"

Geplant war "German Crime Story: Gefesselt" bei Amazon Prime Video bereits für den Herbst vergangenen Jahres. Gestartet hat die Serie nun am Freitag, den 13. Januar 2023.

"German Crime Story: Gefesselt"- Die Folgen

"Frauen lieben Pelze" - Freitag, 13. Januar 2023

"Ein guter Entführer" - Freitag, 13. Januar 2023

"Fessel mich" - Freitag, 13. Januar 2023

"Protokolle der Angst" - Freitag, 13. Januar 2023

"Tonne, Säure, Zement" - Freitag, 13. Januar 2023

"Das letzte Fest" - Freitag, 13. Januar 2023

Besetzung von "German Crime Story: Gefesselt": Diese Darsteller gehören zum Cast

Oliver Masucci ("Dark", "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl") als Raik Doormann

("Dark", "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl") als Angelina Häntsch ("Wir Kinder vom Bahnhof Zoo", "Großstadtrevier") als Nela Langenbeck

Sylvester Groth ("65072686") als Ludwig Lübke

("65072686") als Valentina Sauca ("Spuren der Rache") als Elke

("Spuren der Rache") als Wolf Danny Homann "(Der Staatsanwalt")

Thomas Lawinky ("Silent Hunt")

Lawinky ("Silent Hunt") Nikola Kastner ("Dark Woods")

("Dark Woods") Ulrike Willenbacher ("Tatort")

("Tatort") Bernhard Conrad "(Tatort")

"(Tatort") Christian Beermann ("SOKO Wismar," " Charité ")

("SOKO Wismar," " ") Nina-Friederike Gnädig

Sebastian Schwarz

Fabian Harlof

Norman Hacker

Pierre Besson

Lukas Turtur

Marita Marschall

Thomas Kügel

Pauline Fusban

Oda Thormeyer

Johannes Suhm

"German Crime Story: Gefesselt" - Worum dreht sich die Handlung?

Raik Doormann, der als "Säurefassmörder" bekannte Serientäter, versetzt Hamburg und dessen Umland in den 1980er und 90er-Jahren in Panik. Er entführt Frauen in seinen Atombunker, quält sie und bringt sie auf brutale Art um. Die an den Fall angelehnte Serie "German Crime Story: Gefesselt" ist zwar Fiktion, beruht aber auf Tatsachen. Bei dem Täter handelt es sich um einen Kürschnermeister, der durch den Zusammenbruch der ganzen Branche sein Geschäft verloren hat. Es muss die Funktion eines Hausmanns annehmen, während seine Frau das Geld verdient. Voll gekränkter Ehre denkt er daran, nach Costa Rica auszuwandern. Um das Geld dafür zu beschaffen, wird er zum Verbrecher - er entführt Elke, die Lebensgefährtin seines früheren Lehrmeisters Ludwig Lübke und fordert 300.000 D-Mark Lösegeld. In einem selbst gebauten Bunker ist seine Geisel den grausamen Folter-Fantasien ihres Peinigers ausgesetzt.

Die Polizei tappt lange im Dunkeln. Erst die Opferbetreuerin und spätere Mordkommissarin Nela Langenbeck kommt dem Mörder auf die Spur. Da aber Frauen zur damaligen Zeit der Polizei eher als Sekretärinnen denn als Ermittlerinnen betrachtet werden, stößt sie mit ihren Theorien zunächst auf Unverständnis. Nur allzu oft muss sie sich gegen die patriarchalische Übermacht des deutschen Polizeiwesens wehren.

Stream von "German Crime Story: Gefesselt" bei Amazon

Prime-Kunden von Amazon können die Videos des Anbieters mithilfe der Prime Video App verfolgen, die auf zahlreichen Smart TV-Geräten läuft. Außerdem dienen mobile Geräte, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets, Apple TV, Magenta TV, PlayStation, Sky Q und Sky Ticket TV Stick als Abspielgerät. Online über den Browser funktioniert es natürlich auch. Die Mitgliedschaft bei Amazon Prime Video kostet 8,99 Euro pro Monat. Der Dienst kann laut Anbieter 30 Tage kostenlos genutzt werden (Stand: 5. Januar 2023). Aktuelle und weitergehende Infos finden Sie auf der Website des Anbieters.

"German Crime Story: Gefesselt": Der Trailer