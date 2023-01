Schauspielerin Gina Lollobrigida ist tot

Sie war eine der wichtigsten Figuren des italienischen Kinos, nun ist die Schauspiel-Legende Gina Lollobrigida tot. Die Italienerin starb im Alter von 95 Jahren.

Gina Lollobrigida ist tot. Die italienische Schauspiel-Ikone starb im Alter von 95 Jahren. Das teilte die Nachrichtenagentur Ansa mit. Lollobrigida war als junge Schauspielerin einem breiten Publikum bekannt geworden und hatte sich in der Folge zu einer der prägenden Figuren in den italienischen Kinos entwickelt. Sie wirkte in Dutzenden Filmproduktionen mit, arbeitete außerdem als Fotografin und Bildhauerin.

Gina Lollobrigida ist tot: Die Filmwelt verliert eine große Diva

Der Aufstieg von Gina Lollobrigida zu einer Schauspiel-Legende war eng mit dem italienischen Neorealismus verbunden. Durch große Rollen in den Filmen "Achtung, Bandit!" und "Jagd ohne Gnade" wurde sie 1951 in Italien zu einer Berühmtheit. Ihren ganz großen Durchbruch feierte sie aber außerhalb ihres Heimatlandes. In dem erfolgreichen französischen Film "Fanfan, der Husar" spielte sie die Wahrsagerin Adeline. In ihrer Rolle sagte sie "Fanfan" eine große Karriere voraus. Der Film gewann in Berlin und Cannes Preise und Lollobrigida wurde einem internationalen Publikum bekannt.

Auf der Leinwand wie privat machte sich Lollobrigida einen Namen als Diva. Sich selbst beschrieb sie einmal als "hartnäckig und starrköpfig, als enthusiastisch und impulsiv".