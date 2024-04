Schon drei Zebrafische bewegen sich als Schwarm. Gleiches gilt für Sardinen, Goldfische und Mücken. Menschen dagegen scheinen eine andere Taktik zu verfolgen.

Gemeinsam ist man weniger einsam. Dieser Kalenderspruch lässt sich dank neuester Forschung erweitern: Ab drei ist man ein Schwarm. Zumindest, wenn man ein Zebrafisch ist. Kluge Köpfe haben herausgefunden, dass sich diese ab einer Anzahl von drei Exemplaren als Schwarm und aufeinander abgestimmt bewegen. Wenn der Vorderfisch nach links abbiegt, folgen ihm die beiden Folgefische. Gleiches gilt für Sardinen und Goldfische, ebenso für Mücken und Stare. Ein solches Verhalten ist hilfreich, verhindert es doch Zusammenstöße bei höheren Geschwindigkeiten auf engstem Raum.

Jetzt soll erforscht werden, ob sich auch Menschen ab der Anzahl drei ein spezielles Gruppenverhalten auferlegen. Es gibt bereits ähnliche Experimente. Beispielsweise wurde ein Fußweg mit Pylonen immer weiter verengt, ohne dass es einen ersichtlichen Grund dafür gab. Sobald die ersten Fußgänger die Engstelle sicher durchschritten hatten, folgten die anderen. Das, so die Interpretation, weil sie gesehen hatten, dass die Erstbegeher nicht Opfer eines Säbelzahntigers oder sonstiger Gefahren wurden. Warum ein Risiko eingehen und den (willkürlich) abgesperrten Bereich betreten, wenn es doch einen sicheren Durchgang gibt?

Der Mensch ist mehr Herden-, als Schwarmtier

Der Mensch ist also weniger ein Schwarm-, denn ein Herdentier. Das erste Gnu springt in den Fluss, alle anderen schauen, ob es dort Krokodile gibt. Blöd, wenn ja. Zumindest falls man das erste Gnu ist. Gut für alle anderen. Man könnte auch sagen, dass der Mensch dem Gnu näher ist, als dem Zebrafisch. Was zu der Erkenntnis führt: Sei nicht das erste Gnu, wenn die Herde den Fluss erreicht. Krokodilen wiederum ist egal, ob Herde oder Schwarm. Die Viecher fressen alles.