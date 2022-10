Acht Arme und Klimawandel-Gewinner? Oktopus müsste man sein

Unser Autor wünscht sich zum Welt-Oktopus-Tag Kraken-Kräfte — und träumt davon, was diese für Vorteile bringen.

Es gibt Tage, da möchte man ein Oktopus sein: „Großer Kopf, viel Grips und acht Arme“. So hat eine Kollegin ihren Oktopus-Artikel überschrieben. Unsereins beherrscht noch immer nicht das Zehnfingersystem und tippt diese Zeilen mit drei Fingern unter gelegentlicher Zuhilfenahme des linken Daumens. Fragen Sie nicht nach Details, es funktioniert. Aber was könnte man mit acht Armen alles tun! Gut, einen Text über Oktopusse schreiben gewiss nicht – wegen der Saugnäpfe an diesen acht Armen. Niemand ist perfekt.

Warum an dieser Stelle überhaupt Kraken, Arme und Saugnäpfe Thema sind, fragen Sie? Gegenfrage: Wenn nicht an diesem Tag, wann dann? Der 8. Oktober ist Welt-Oktopus-Tag – und der Oktopus, zur Klasse der Kopffüßer gehörend, ein überaus faszinierendes Tier.

Manche Arten zählen wohl „potenziell zu den Gewinnern des Klimawandels“, sagt Meeresbiologe Henk-Jan Hoving vom Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Vom Oktopus lernen, heißt also siegen lernen? Fast.

Kraken-Orakel Paul starb noch im WM-Jahr — Die nächste Fußball-WM steht unmittelbar bevor

Richtiger ist: Dem Oktopus zusehen, heißt beim Fußball-WM-Tipp richtig liegen. Hieß es zumindest 2010, als Krake Paul den Ausgang der Spiele des deutschen Teams und des Endspiels korrekt „vorhersagte“. Paul starb im selben Jahr, doch Lebbe geht weider. Die nächste Fußball-WM steht unmittelbar bevor. In Katar. Dann werden wir in unseren ungeheizten Wohnzimmern sitzen und den Spielern zusehen, wie sie in heruntergekühlten Stadien im Wüstensand dem Ball hinterherjagen.

Unvergessen: Oktopus Paul. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 "wusste" er schon im Voraus, ob die Deutschen das Spiel gewinnen würden oder nicht. Zumindest tippte er richtig. Foto: Roland Weihrauch, dpa

Sollten sie sich als Rumpelfüßler erweisen, werden wir ihnen Kraken-Kräfte wünschen: Die Tiere können ihre Körperfarbe an die Umgebung anpassen, verfügen über einen beachtlichen Rückstoß und eine großartige Abwehrtechnik. Bei Bedarf stoßen sie eine Tintenwolke aus. Das wiederum wäre beim Schreiben eines Textes über Oktopusse nicht ganz so ideal.

