Vierjähriger schnappt sich Mamas Auto und fährt zum Flughafen

Ist ja gut, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Mitunter ist das aber eine Spur zu früh - wie drei Beispiele aus der Welt der Kita-Abenteurer zeigen.

Ach, die Liebe. Benebelt die Sinne, macht träumerisch, tollkühn und besonders: vor keinem Alter halt. Legendär die Geschichte des Sechsjährigen und seiner siebenjährigen Freundin aus der Nähe von Hannover, die sich im Morgengrauen samt Koffer, Sonnenbrillen und Luftmatratzen auf den Weg zum Flughafen machten, weil sie in Afrika heiraten wollten. Konnte eigentlich nichts schiefgehen, die „Trauzeugin“ war ja mit dabei. Die war fünf. Ging aber doch schief, weil Bedienstete am Bahnhof (doofe Erwachsene!) das junge Glück stoppten.

In ganz jungen Jahren, so will das die Natur, fokussiert sich die Liebe vor allem auf Mama und Papa. Die Bezeugung muss deshalb nicht weniger mutig sein. In Vilshofen bei Passau ist gerade ein dreijähriges Mädchen von zu Hause ausgebüxt, weil es seinen Vater bei der Arbeit besuchen wollte. Dieses Projekt scheiterte ebenfalls, wenn auch erst nach zwei Kilometern. Unter uns doofen Erwachsenen: zum Glück, die Angst der Eltern will man sich nicht vorstellen.

Die Polizei schreibt: Ein neuer Max Verstappen wurde entdeckt

Ja, und dann gibt es den Indiana Jones unter den Kita-Abenteurern. Der sich mit vier Jahren Mamas Autoschlüssel schnappt, Wagentür auf, Tür zu, Motor an, Kupplung, Gas – wie’s halt so geht. Die zwei geparkten Fahrzeuge, die er dann im niederländischen Utrecht rammte, verschweigen wir besser. Wichtiger ist, dass er wenig später wohlbehalten bei der Polizei saß und auf Mama wartete.

Inwiefern Amor den Kleinen leitete? Nun, es kann die Vorliebe für heißen Kakao gewesen sein, den er auf der Wache prompt erhielt. Oder aber: Er ist ein frühkindlicher Automobilist. Im Polizeibericht jedenfalls hieß es später, in Anspielung auf den bekannten Formel-1-Rennfahrer: Ein neuer Max Verstappen sei entdeckt worden.

Lesen Sie dazu auch