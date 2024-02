GNTM: Photoshop-Fail auf Poster - Heidi Klum fehlt dieses Körperteil

Vor dem Start von "Germany's Next Topmodel" macht ein Photoshop-Fail die Runde. Auf einem Kampagnenplakat fehlt Model-Mama Heidi Klum ein Körperteil.

Es ist wieder so weit. " Germany's Next Topmodel" (GNTM) geht in eine neue Runde. Nach all den Jahren ist das Format immer noch erfolgreich - insgesamt gab es bereits 18 Gewinnerinnen. Am 15. Februar 2024 beginnt die 19. Staffel. Diesmal mit einer Neuerung, denn es konnten sich auch Männer bewerben. Allerdings laufen dieses Jahr keine "Best Ager", also ältere Frauen, über den Catwalk. Noch bevor die neue Staffel beginnt, sorgt ein Poster für Aufsehen, denn auf einem der Kampagnenplakate fehlt Heidi Klum ein Körperteil.

GNTM: Heidi Klum fehlt Finger - Ist Photoshop schuld?

Zwei Wochen bevor die neue Staffel von GNTM auf ProSieben ausgestrahlt wird, postete Model-Mama Heidi Klum auf Instagram zwei Kampagnenplakate vom britischen Fotografen Rankin.

Um ihre Model-Show zu promoten, posiert die 50-Jährige räkelnd in einem hautengen Jeans-Overall am Boden - um sie herum liegen die neuen Gesichter der Staffel aufgeteilt nach Geschlecht. Doch bei einem der beiden Bilder fällt auf: Heidi Klum fehlt ein Körperteil. Das ist wohl dem Photoshop zum Opfer gefallen.

Vergleicht man die beiden Poster, die Model-Mama Heidi Klum auf Instagram gepostet hat, fällt auf einem der Bilder auf, dass etwas nicht stimmen kann. Bei dem Shooting mit den Frauen-Models ist erst einmal nichts Ungewöhnliches zu erkennen.

Anders sieht es allerdings bei der Aufnahme mit den Männer-Models aus. Dort fehlt Klum ein Finger, genauer gesagt der Zeigefinger der rechten Hand. Dieser ist wohl durch Photoshop wegretuschiert worden.

Unter ihrem Post können sich Fans über diesen Fauxpas aber nicht austauschen, denn das Model hat die Kommentarfunktion deaktiviert.

Übrigens: "Germany's Next Topmodel" wird im TV und im Stream übertragen, genauso wie die Wiederholungen.

Gut zu wissen: Wir haben einen Ticker für GNTM angelegt. So verpassen Sie keine Neuigkeiten und Skandale mehr rund um Heidi Klum und die Models.