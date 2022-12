Wer war Lili Elbe? Google Doodle zum 140. Geburtstag

Google gedenkt heute dem 140. Geburtstag von Lili Elbe. Hier erfahren Sie alle Infos rund um das Leben der Malerin, ihre Werke und ihre Rolle in der Transgender-Szene.

140 Jahre - so alt wäre die dänische Malerin Lili Elbe heute am 28. Dezember 2022, geworden. Google nimmt den runden Geburtstag zum Anlass, die Künstlerin mit einem Google-Doodle zu ehren und in diesem Zuge auf deren Leben, Werke und Errungenschaften Aufmerksam zu machen.

Neben ihren Werken sorgte Lili Elbe besonders durch eine der ersten geschlechtsangleichenden Operationen für Aufsehen. Zudem nutzte die Malerin ihren Bekanntheitsgrad, die Gesellschaft über geschlechtsumwandelnde Prozesse aufzuklären.

Möchten Sie mehr Informationen zu Lili Elbe erfahren? Hier in diesem Artikel geben wir Ihnen einen kompakten Überblick über das Leben und die bekanntesten Werke der dänischen Malerin. Außerdem zeigen wir Ihnen, welche Rolle Lili Elbe für die Personen innerhalb der LGBTQIA+-Szene bis heute spielt.

Wer war Lili Elbe? Das Leben der Malerin im Porträt

Lili Elbe wurde am 18. Dezember 1882 in Vejle in Dänemark geboren. Ihr Geburtsname lautete damals noch Einar Wegener. Um ihr künstlerisches Talent professionell in die Tat umsetzen zu können, entschied sie sich an der Königlich Dänischen Kunstakademie in Kopenhagen zu studieren. Dort lernte sie auch ihre spätere Ehefrau Gerda Gottlieb kennen. Im Jahr 1904 gaben sich die beiden das Ja-Wort. Damit Gerda ihre lesbische Orientierung und Lili ihre Identität als Frau freier praktizieren konnten, ist das Ehepaar 1912 zusammen nach Paris gezogen.

Da sich Lili Elbe im Laufe der Zeit nicht mehr mit ihrem männlichen Körper identifizieren konnte, hat sie sich 1930 dazu entschlossen, sich einer geschlechtsangleichenden Operation zu unterziehen. Operationen dieser Art waren zur damaligen Zeit für alle praktizierenden Ärzte Neuland und mit vielen Risiken verbunden. Daher hatte sich Lili Elbe dazu entschieden, die Angleichung im Institut für Sexualwissenschaft von Magnus Hirschfeld in Berlin durchführen zu lassen. Die zweite Operation fand noch im gleichen Jahr in der Dresdner Frauenklinik statt.

Insgesamt hat sich Lili Elbe vier geschlechtsangleichenden Operationen unterzogen. Nachdem es bei der letzten Operation allerdings zu Komplikationen gekommen ist, verschlechterte sich der Gesundheitszustand der Künstlerin. Am 12. September 1931 verstarb Lili Elbe schließlich in der Dresdner Frauenklinik. Drei Tage später wurde sie ebenfalls in Dresden beigesetzt. Bis heute steht nicht sicher fest, ob die geschlechtsangleichenden Operationen oder doch andere gesundheitliche Probleme der Grund für den schnellen Tod von Lili Elbe waren.

Gemälde von Lili Elbe: Das sind ihre bekanntesten Werke

Lili Elbe wird den Künstlerinnen des Post-Impressionismus zugeordnet. Die gebürtige Dänin machte sich vor allem durch ihre Landschaftszeichnungen und Stadtszenen einen Namen. Zu ihren bekanntesten Gemälden zählen unter anderem "Garden View" (1910), "View from Versailles" (1917), "Parti Fra Capri" (1921) und "Portrait de Femme" (1923).

Google-Doodle zu Lili Elbe: Die Malerin gilt als Transgender-Pionierin

Lili Elbe zählt weltweit zu einer der ersten Menschen, welche sich geschlechtsangleichenden Operationen unterzogen haben. Für einige Personen erzielte Lili Elbe durch ihre Vorreiterrolle in der Transgender-Szene daher noch größere Bekanntheit, als durch ihre Gemälde. Trotz der vielen Risiken, die zur damaligen Zeit noch mit geschlechtsangleichenden Operationen verbunden waren, hat sie 1930 die Entscheidung getroffen, ihren Körper dem weiblichen Geschlecht anzupassen. Zusätzlich setzte sie sich für das legale Ausleben homosexueller Beziehungen ein. Einer der bekanntesten Zitate befasst sich ebenfalls mit dem Thema Geschlechtsumwandlung: "Ich kämpfe gegen die Voreingenommenheit des Spießbürgers, der in mir ein Phänomen, eine Abnormität sucht. Wie ich jetzt bin, so bin ich eine ganz gewöhnliche Frau".

Lili Elbe: Alle Infos rund um das heutige Google-Doodle

Auf dem Bild des Google-Doodles vom 28. Dezember 2022 ist die dänische Malerin Lili Elba abgebildet. Die Künstlerin selbst ist in der Mitte des Bildes zu sehen. Hinter ihr ist ein auffallender und in rosatönen gehaltener Hintergrund zu sehen. Ebenfalls im Hintergrund ist der Google-Schriftzug in weißer Farbe abgebildet, welcher in Teilen etwas von Lili Elbes Körper und ihrem Fächer verdeckt wird. Der Einsatz der bunten Farbauswahl und der durchdachten Darstellung ihrer Person hat das Ziel, das internationale Leben der Malerin und ihre Rolle als Transgender-Pionierin in einem einzigen Bild zu vermitteln.