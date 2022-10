Google Doodle: Wer war Mostafa El-Abbadi?

Google erinnert heute mit einem Google Doodle an den 94. Geburtstag von Historiker Mostafa El-Abbadi. Hier zeigen wir Ihnen alle wichtigen Infos.

Am heutigen Montag, dem 10. Oktober 2022, veröffentlichte die Internet-Suchmaschine Google erneut ein sogenanntes Google-Doodle. Dieses Mal wird damit der Historiker und Ägyptologe namens Mostafa El-Abbadi geehrt.

Bekanntlich ist jedes neue Google Doodle immer auf dem Schriftzug von Google bei der Suchmaschinenfunktion zu erkennen. Auch heute hat sich Google wieder etwas Besonderes einfallen lassen, um Mostafa El-Abbadi anlässlich seines Geburtstages gebührend in Szene zu setzen. Der Historiker würde heute bereits seinen 94. Geburtstag feiern.

Auf dem Google-Doodle ist zu Beginn ein in den Hintergrund gesetztes Bücherregal zu erkennen. Dieses steht für die zahlreichen Bibliotheken, in welchen Mostafa El-Abbadi sich für seine Nachforschungen die meiste Zeit aufgehalten hatte. Ein wenig weiter im Vordergrund ist auf der Google Doodle-Zeichnung dann Mostafa El-Abbadi selbst, natürlich mit einem Buch in den Händen, zu erkennen. Zu seiner Rechten befindet sich der Leuchtturm von Alexandria, sowie das dort ansässige Bibliotheksgebäude.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: wetter.com

Wie bei den meisten Google Doodles, ist auch heute der Google-Schriftzug nur sehr wage zu erkennen. Das Logo wurde transparent auf den Vordergrund der Zeichnung gelegt. Das G und das erste o sind bei genauerer Betrachtung so gut wie nicht zu erkennen. Besser sichtbar sind das zweite o und das kleine g, welche auf dem Buch in der Hand von Mostafa El-Abbadi abgebildet sind. Der Leuchtturm von Alexandria soll symbolisch für das l stehen und das letzte e ist in der Kuppel der Bibliothek sichtbar.

Weshalb gerade Alexandria so wichtig im Leben von Mostafa El-Abbadi war und welche Erkenntnisse durch den Historiker alles zum Vorschein gekommen sind, zeigen wir Ihnen hier in diesem Artikel.

Google Doodle: Der Historiker Mostafa El-Abbadi im Porträt

Am 10. Oktober 1928 wurde Mostafa El-Abbadi in Kairo geboren. Als Ägyptologe und Historiker hatte er die Möglichkeit seiner Leidenschaft - die Vergangenheit seines Heimatlandes näher zu erforschen - voll und ganz nachzugehen. Die Bibliothek von Alexandria war für Mostafa El-Abbadi und dessen Nachforschungen dabei von großer Bedeutung.

Lesen Sie dazu auch

Nach einem langen Leben erfüllt von neuen Erkenntnissen, starb der Historiker am 13. Februar 2017 im Alter von 88 Jahren in der Stadt Alexandria, in welcher er aufgrund seiner Forschungen auf die meiste Zeit seines Lebens verbrachte.

Mostafa El-Abbadi: Die Bibliothek von Alexandria war sein Leben

Der Historiker reiste um die ganze Welt, um Vorträge über das alte Ägypten und die Besonderheit der Bibliothek zu halten. Sein Weg führte ihn dabei auch immer wieder mal nach Deutschland. Dass die Bibliothek von Alexandria ihm sehr am Herzen lag, dürfte an seinem Publikum dabei kaum vorbei gegangen sein. Nicht selten brachte Mostafa El-Abbadi in seinen Vorträgen zur Sprache, dass er die Bibliothek neu aufbauen und strukturieren wolle.

Da er im Laufe der Zeit mit einer Vielzahl von Ehrungen ausgezeichnet wurde, konnte sein Wunsch aufgrund der immer größer werdenen Bekanntheit eines Tages in die Realität umgesetzt werden. Ende der 80er-Jahre startete er zusammen mit der Regierung und der UNESCO den Wiederaufbau der Bibliothek in Alexandria, für welchen eine Dauer von 15 Jahren angesetzt war.

Die Erneuerung der Bibliothek war ein voller Erfolg. Heute ist die Bibliothek im Besitz von über 8 Millionen Büchern, welche auf insgesamt sieben Etagen aufgeteilt sind. Außerdem weist die Bibliothek sogar vier Einzelmuseen und ein eigenes Planetarium vor.

Google Doodle zu Mostafa El-Abbadi: Bedeutung für Ägypten

Durch die Realisierung des Projektes konnte sich der Historiker und Ägyptologe weltweit einen Namen machen und sich ein bleibendes Denkmal schaffen. Google nimmt den Erfolg von Mostafa El-Abbadi zum Anlass, diesen an seinem Geburtstag mit einem Google-Doodle zu ehren. Auch für Ägypten war der Historiker von großer Bedeutung: Durch seine Nachforschungen sind noch einmal viele interessante und historische Fakten des Landes zum Vorschein gekommen, welche durch die Bibliothek offen gelegt werden konnten.