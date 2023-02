Heute Nacht werden Grammys verliehen: Stellt Beyoncé Rekord auf?

In der Nacht auf Montag werden zum 65. Mal die Grammys verliehen. Sängerin Beyoncé könnte einen Rekord aufstellen. Die wichtigsten Informationen zur Verleihung.

Musikfans blicken mit Spannung auf die kommende Nacht: In Los Angeles wird zum 65. Mal der wichtigste US-amerikanische Musikpreis verliehen. Besonders gespannt auf die diesjährigen Grammy Awards dürfte Sängerin Beyoncé sein, die einen neuen Rekord aufstellen könnte.

Sie hat mit insgesamt neun Nominierungen die meisten Chancen auf eines der goldenen Grammophone. Sollte sie vier Grammys gewinnen, wäre Beyoncé der Musikstar mit den meisten Trophäen jemals. Vor allem ihre Hitsingle "Break My Soul" könnte bei der Verleihung den Unterschied machen. Der Song ist in den beiden Hauptkategorien "Bester Song" und "Beste Aufnahme" des Jahres sowie in mehreren weiteren Sparten nominiert. Doch schon jetzt hat Beyoncé Geschichte geschrieben. Die Sängerin kommt auf insgesamt 88 Grammy-Nominierungen. Damit zieht sie mit ihrem Ehemann Jay-Z als meistnominierter Künstler aller Zeiten gleich.

Grammy Awards 2023: Nominierte

Hinter Beyoncé geht Kendrick Lamar mit acht Nominierungen als aussichtsreichster Künstler ins Grammy-Rennen. Adele und Sängerin Brandi Carlile stehen jeweils sieben Mal auf der Liste. Je sechs Nominierungen erhielten Harry Styles, Mary J. Blige, DJ Khaled, Future Terius "The-Dream" Gesteelde-Diamant und der Mastering Engineer Randy Merrill. Aussichten auf eine der Trophäen haben unter anderem auch Brandi Carlile, Doja Cat, Lizzo, Bad Bunny, Taylor Swift und ABBA. Insgesamt werden dieses Jahr laut Veranstalter Grammys in 91 Kategorien vergeben.

Grammys 2023: Auftritte und Moderation

Die Grammy Awards werden in diesem Jahr von Trevor Noah moderiert. Der Comedian übernimmt damit das dritte Jahr in Folge die Moderation der Veranstaltung. Noah hatte im Dezember nach sieben Jahren seinen letzten Auftritt als Host der "The Daily Show" beim Sender Comedy Central. Seit Januar tourt er im Rahmen seiner "Off The Road"-Comedyshow durch die USA.

Bei der Verleihung treten auch mehrere Musikacts auf. Angekündigt sind unter anderem Mary J. Blige, Lizzo und der Latin-Rapper Bad Bunny. Harry Styles unterbricht für seinen Auftritt bei den Grammys sogar seine Welttournee. Auch eine Deutsche wird in diesem Jahr in Los Angeles auf der Bühne stehen. Die gebürtige Kölnerin Kim Petras wird gemeinsam mit Sam Smith ihren Song "Unholy" performen.

Grammy Awards 2023: Termin und Livestream

Die Grammy-Verleihung findet in der Nacht auf Montag (6. Februar) statt. Die Telekom bietet bei MagentaMusik einen Livestream der Show an. Los geht es um 2 Uhr. Wer dafür nicht mitten in der Nacht aufstehen möchte, kann sich am Montagabend ab 20.15 Uhr eine Wiederholung der Verleihung auf dem Sender #dabeiTV auf MagentaTV ansehen. Anschließend steht die Show zudem in der Mediathek von MagentaTV und bei MagentaMusik bereit.

