Stellenabbau

05:56 Uhr

Großes Reifen-Unternehmen schließt deutsche Werke: 1500 Mitarbeiter betroffen

Ein Reifenunternehmen will seine drei Produktionsstandorte in Deutschland schließen. Um welches es geht und was die Gründe sind, lesen Sie in diesem Artikel.

