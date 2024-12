Füchse Berlin siegen klar gegen Gummersbach

Die Füchse Berlin haben ihr letztes Spiel vor der WM-Pause gewonnen. Die Hauptstädter siegten am zweiten Weihnachtsfeiertag in der ausverkauften Lanxess-Arena in Köln gegen den VfL Gummersbach klar mit 29:22 (15:12). Damit schließen sie die Hinrunde der Bundesliga auf dem zweiten Platz ab. Beste Berliner Werfer waren Mathias Gidsel mit neun und Tim Freihöfer mit sieben Toren.

Der THW Kiel hat derweil einen glücklichen Auswärtssieg gefeiert. Weil die Schiedsrichter dem letzten Treffer des TBV Lemgo Lippe die Anerkennung versagten, setzten sich die Norddeutschen 23:22 (14:13) durch. Lemgos Niels Versteijnen war in den Kreis getreten. So vergab der neunfache TBV-Torschütze die Chance zum Remis. Für Kiel war Emil Madsen sechsmal erfolgreich.

Füchse erst stark, dann fehlerhaft

Die Füchse kamen gut in die Partie und lagen nach zwei Minuten mit 3:1 in Führung. Doch anschließend häuften sich die Fehler. Der beste Angriff der Liga tat sich oft überraschend schwer, konnte das aber mit einer guten Defensive und einigen Paraden von Dejan Milosavljev kompensieren. So kamen sie mit einem Drei-Tore-Vorsprung in die Pause.

Gleich nach dem Seitenwechsel bauten die Berliner die Führung sogar auf fünf Tore (17:12) aus. Doch danach häuften sich wieder die Fehler. Sogar zwei Siebenmeter wurden vergeben und Gummersbach kam wieder auf zwei Tore heran. Die Gäste blieben aber ruhig und schlugen zurück. Vier Minuten vor Ende waren sie wieder fünf Tore vorn. Das ließen sie sich nicht mehr nehmen.