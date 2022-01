Handball-EM 2022: Polen – Spanien live im Free-TV und Stream

Heute trifft Polen auf Spanien bei der Handball-Europameisterschaft 2022. Alle Infos rund um Übertragung, Termin und Uhrzeit finden Sie hier.

Die Handball-Europameisterschaft 2022 ist trotz der Corona-Pandemie in vollem Gange. Die Spiele finden diesmal in Ungarn und der Slowakei statt. Da in beiden Ländern andere Corona-Regeln gelten als in Deutschland, sind dort sogar Zuschauer unter Einhaltung bestimmter Hygienemaßnahmen in den Arenen gestattet.

In der Hauptrunde der Handball-EM trifft in Gruppe II am 7. Spieltag Polen heute auf Spanien. Ausgetragen wird die Partie in der Ondrej Nepela Arena in Bratislava, der slowakischen Hauptstadt.

Sie möchten wissen, wann und wo das EM-Handballspiel Polen – Spanien live übertragen wird? Wird das Spiel im Free-TV laufen? Hier in diesem Beitrag haben wir alles Wissenswerte rund um Übertragung, Termin und Uhrzeit zum EM-Spiel Polen gegen Spanien kurz und knapp für Sie zusammengefasst. Zusätzlich präsentieren wir Ihnen die Ergebnisse, die beide Mannschaften bisher bei der Europameisterschaft 2022 erzielt haben.

Video: SAT.1

Handball-EM 2022: Polen – Spanien: Termin und Uhrzeit

Die Partie zwischen Polen und Spanien findet am heutigen Dienstag, 25. Januar 2022, um 15.30 Uhr statt. Austragungsort ist die slowakische Hauptstadt Bratislava.

Das EM-Spiel wird live im TV und auch im Stream zu sehen sein.

Wo läuft das Handballspiel Polen vs. Spanien? Übertragung heute im TV und Stream

Das Hauptrundenspiel der Gruppe II, Polen vs. Spanien, wird live im Free-TV auf Eurosport 1 zu sehen sein. Wer das Spiel lieber online schauen möchte oder keinen Fernseher parat hat, kann die Begegnung auch kostenlos über die Streaming-Plattform Joyn sehen.

Lesen Sie dazu auch

Hier sind alle wichtigen Infos zur Übertragung im kurzen Überblick:

Spiel: Polen vs. Spanien , Handball-EM 2022, Hauptrunde

Polen vs. , 2022, Spieltag: 7. Spieltag

7. Spieltag Termin: 25. Januar 2022

25. Januar 2022 Uhrzeit : 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Ondrej Nepela Arena, Bratislava , Slowakei

Arena, , Übertragung im Free-TV: Eurosport 1

1 Übertragung im Stream: Joyn

Handball-EM 2022: Das sind die Mannschaften der Gruppe II in der Hauptrunde

Bei der Handball-Europameisterschaft 2022 gibt es zwei Hauptrundengruppen. In Hauptrundengruppe II sind insgesamt sechs Mannschaften vertreten. Auch das deutsche Handball-Team unter Trainer Alfred Gislason ist in Gruppe II mit dabei. Neben Polen, Spanien und Deutschland kämpfen auch Russland, Schweden und Norwegen um den Einzug ins Halbfinale.

Hauptrunde, Gruppe II - Mannschaften:

Spanien

Norwegen

Schweden

Deutschland

Russland

Polen

Polen vs. Spanien: Das sind die bisherigen Ergebnisse beider Mannschaften bei der EM 2022

Für beide Teams wird es das letzte Spiel in der Hauptrunde der Handball-Europameisterschaft 2022 sein. Welche zwei Mannschaften aus Gruppe II ins Halbfinale einziehen werden, entscheidet sich somit am 7. Spieltag.

Spanien zählt aktuell zu den Favoriten der Handball-EM. Ob die spanischen Handballer auch ihrer Favoritenrolle im Spiel gegen Polen am 25. Januar 2022 gerecht werden?

Hier finden sie die bisherigen Ergebnisse von Polen und Spanien bei der Handball-EM 2022:

Polen:

Österreich - Polen (31:36)

- Polen (31:36) Belarus - Polen (20:29)

- Polen (20:29) Polen - Deutschland (23:30)

(23:30) Polen - Norwegen (31:42)

(31:42) Polen - Schweden (18:28)

Spanien:

Spanien - Tschechien (28:26)

- (28:26) Spanien - Schweden (32:28)

- Schweden (32:28) Bosnien-Herzegowina - Spanien (24:28)

- (24:28) Deutschland - Spanien (23:29)

- (23:29) Russland - Spanien (25:26)