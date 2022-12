"Im Sinne der Sicherheit": Axl Rose will Mikro nicht mehr ins Publikum schleudern

Der Mikrofon-Wurf ist fester Bestandteil der Konzerte von "Guns n' Roses". Nun wurde dabei ein Fan verletzt – und der Frontmann will mit der Tradition brechen.

Was ranken sich nicht alles für verrückte Geschichten um Axl Rose, den mittlerweile nicht mehr ganz jungen Frontmann der Rock-Band "Guns n' Roses". Da war das eine Mal, als Rose einen Wachmann ins Bein biss. Oder das andere Mal, als er schimpfend ein Konzert abbrach und seine Fans in eine Massenschlägerei verwickelte. Auf seine Nachbarin soll er einst eine leere Weinflasche und einen Hähnchenschenkel geworfen haben, unzählige Hotelzimmer ließ er verwüstet zurück. Rose galt immer als einer der letzten seiner Art, ein Rocker in Reinkultur, exzentrisch und zügellos. Bis jetzt.

Heute geht es bei Rose, der in diesem Jahr 60 geworden ist, nicht mehr so exzessiv zu. Nach einem Konzert im australischen Adelaide gelobte er nun sogar, mit einer 30 Jahre währenden Rocker-Tradition zu brechen: Stets zum Ende eines Konzerts hatte der Sänger sein Mikrofon in die Menge geschleudert, so auch in Adelaide. Dort traf das Geschoss jedoch einen Fan, die Frau präsentierte ihre Blutergüsse anschließend in den australischen Medien.

Axl Rose veröffentlicht einen Twitter-Beitrag zum Mikrofon-Wurf

Rose meldete sich daraufhin auf Twitter zu Wort: Er habe immer geglaubt, die Fans würden sich auf den Mikrofon-Wurf freuen, ja ihn sogar erwarten, verteidigte sich der Rocker. Trotzdem wolle er "im Sinne der Sicherheit" künftig auf die Einlage verzichten, schob er etwas angesäuert hinterher.

Doch viele Fans sind auf Roses Seite. Via Twitter forderten sie ihn auf, am Mikrofon-Wurf festzuhalten – so wie es sich für einen Rockstar gehört. (schsa)

