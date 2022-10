Heidi Klum: Was sie über ihr Halloween-Kostüm verrät

Heidi Klum ist berüchtigt für ihre Halloweenpartys und ihre Kostüme. In den vergangenen Jahren zeigte sie sich als Alien, Jessica Rabbit und Schmetterling.

Nach zwei Jahren Pause veranstaltet Heidi Klum in diesem Jahr wieder ihre berüchtigte Halloweenparty in New York. Ihr Kostüm bleibt gewöhnlich bis zuletzt geheim, doch das Model gab in einem Interview erste Details bekannt.

Ihr Aussehen werde "sehr klaustrophobisch" sein, sagte die 49-Jährige in einem Interview mit dem US-Unterhaltungsmagazin Entertainment Tonight. Viel mehr hat sie aber nicht verraten. Lediglich eine Sache ließ sie sich noch entlocken: Sie wird schwere Prothesen tragen, um sich unkenntlich zu machen. Die 49-Jährige scherzte, sie werde bei der Party wohl einen Rettungssanitäter vor Ort haben, falls sie unter dem Gewicht ihres Kostüms hyperventiliert.

Heidi Klum zeigt Halloween-Kostüme der vergangenen Jahre

Klum ist bekannt dafür, dass sie an Halloween dick aufträgt. Mit ausladenden Po- und Brustprothesen und Gesichtspolstern verwandelte sie sich 2015 in die kurvige Cartoon-Figur Jessica Rabbit. 2018 wurde sie in stundenlanger Arbeit zu Fiona aus dem Animationsfilm "Shrek", mit Tom Kaulitz an ihrer Seite als grüner rundlicher Oger.

In einem Video auf Instagram zeigt Klum ihre Lieblingskostüme der vergangenen Jahre. 2019 habe sie als Alien "widerlich" ausgesehen, erzählt die 49-Jährige mit Vampirzähnen im Mund. 2014 verkleidete sie sich als Schmetterling, ein Jahr davor ging sie als ältere Version von sich selbst, mit grauen Haaren, Falten und Krampfadern. Im vergangenen Jahr, als ihre Halloweenparty wegen der Corona-Pandemie ausgefallen war, verkleidete sie sich als Zombie.

Model Heidi Klum verkleidete sich 2019 als Alien. Foto: Charles Sykes/Invision/AP, dpa

Halloween: Welches Kostüm trägt Heidi Klum dieses Jahr?

Das Video beendet Klum mit der Frage, als was sie sich in diesem Jahr verkleiden soll. Viele Follower auf Instagram schickten prompt Vorschläge – etwa als Gruselfigur Corpse Bride oder Morticia von der "Addams Family". "Du als Tom", war eine weitere Anregung – mit Blick auf Ehemann Kaulitz. (mit dpa)

