vor 17 Min.

heute show: Sendetermine, Moderator, Übertragung, Wiederholung

Die "heute Show" mit Oliver Welke ist wöchentlich im ZDF zu sehen. Alle Infos zu Sendeterminen, Übertragung, Wiederholung und dem Moderator haben wir hier für Sie.

Die Nachrichtensatire-Sendung "heute show" läuft bereits seit über zehn Jahren im ZDF und erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. In der Show steht neben verschiedensten aktuellen Themen aus aller Welt vor allem die deutsche Politik im Mittelpunkt. Das Format basiert auf der US-amerikanischen Sendung "The Daily Show" und konnte bereits zahlreiche renommierte Preise gewinnen - darunter unter anderem den Grimme-Preis. Alle wichtigen Infos rund um Sendetermine, Moderator, Übertragung und Wiederholung der "heute show" finden Sie hier.

"heute show": Sendetermine

Die "heute show" ist freitags im ZDF zu sehen. Die Satire-Sendung dauert insgesamt 30 Minuten und wird zwischen 22.30 und 23.00 Uhr ausgestrahlt.

"heute show"-Moderator Oliver Welke vorgestellt

Oliver Welke wurde am 19.4.1966 in Bielefeld geboren und wuchs ab seinem fünften Lebensjahr im ostwestfälischen Harsewinkel auf. 1985 absolvierte er sein Abitur in Gütersloh und widmete sich daraufhin einem Publizistik-Studium in Münster, das er 1993 mit dem Examen abschloss. Seine ersten Erfahrungen im medialen Bereich sammelte Welke beim WDR und verschiedenen Lokalradiosendern in Nordrhein-Westfalen. Seine Fernsehkarriere begann er schließlich 1996 als freier Mitarbeiter des Sportmagazins "ran" und als Sportmoderator im Frühstücksfernsehen.

Neben seiner Moderation der "heute show" ist Oliver Welke auch heute noch als Sportmoderator tätig und moderierte 2016 beispielsweise die Fußball-Europameisterschaft in Frankreich für das ZDF. Er lebt mit seiner Frau Diane und ihren zwei Söhnen seit 2011 in Bonn.

"heute show": Übertragung live im TV und Stream & Wiederholung

Die "heute show" ist neben der Erstausstrahlung live im TV und Stream auch in der Wiederholung auf verschiedenen Sendern zu sehen. Darüber hinaus können Sie die vergangenen Episoden hier auf dieser Seite in der ZDF-Mediathek ansehen. Hier finden Sie eine Übersicht zur Übertragung im Fernsehen:

Sender Sendezeit ZDF Freitag, 22:30 Uhr (Erstausstrahlung) ZDF Sonntag, 00:30 Uhr ( Wiederholung ) ZDFinfo Samstag, 22:30 Uhr ( Wiederholung ) ZDFneo Donnerstag, 21:45 Uhr ( Wiederholung )

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen