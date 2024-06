"Heiß wie seit Jahrzehnten nicht mehr": Hitzewelle in den USA

Die erste Hitzewelle des Jahres hat die USA fest im Griff. Sie ist ungewöhnlich früh da. Der nationale Wetterdienst warnt vor ersten Todesopfern.

Nicht nur in Südeuropa ist es derzeit ungewöhnlich heiß, auch die USA hat die Hitze fest im Griff. Es handelt sich um die erste Hitzewelle des Jahres, die das Land überrollt. Das Besondere: Sie ist auffällig früh da. Expertinnen und Experten erwarten ein besonderes Hitzejahr – und warnen vor der gesundheitlichen Gefahr für Millionen von Menschen.

Vor allem der Mittlere Westen und der Nordosten der USA sind von der aktuellen Hitzewelle betroffen. Mitte der Woche haben die hohe Temperaturen vor allem die Bundesstaaten Ohio, Maine, Vermont und New Hamshire im Griff, im Laufe der kommenden Tage bewegt sich der Schwerpunkt in Richtung Mittlerer Westen und in Richtung des Atlantiks.

Hitzewelle in den USA 2024: Auch nachts kühlt es nicht ab

Der Nationale Wetterdienst (NWS) warnt vor Rekordtemperaturen, sowohl tagsüber als auch in der Nacht. Es werde "heiß wie seit Jahrzehnten nicht mehr". In New York City werden diese Woche Temperaturen von bis zu 34 Grad erwartet. In Washington sind es sogar 37 Grad. Auch nachts fallen die Temperaturen laut dem Wetterdienst mancherorts nur auf 23 Grad.

Eine ausführliche Auskunft über die besonders betroffenen Regionen zeigt die "Heat Risk Map" des NWS. Am Donnerstag sind mehrere Bundesstaaten dunkelila eingefärbt, was für die höchste Risikostufe steht. "Diese Art von seltener und/oder lang anhaltender, extremer Hitze (...) betrifft jeden, der sich nicht ausreichend abkühlen kann oder mit Flüssigkeit versorgt sind. Die Auswirkungen sind im Gesundheitssystem, in hitzeempfindlichen Industrien und Infrastrukturen zu spüren", heißt es dazu.

Ein "Heat Dome" verursacht die aktuelle Hitze in den USA

Die Hitze könne erste Todesopfer fordern, warnt der NWS zudem. Auch verschiedene Katastrophenämter wurden bereits aktiviert, etwa im Bundesstaat New York. Die Stadt Chicago hat Kühlräume für die Bevölkerung eingerichtet.

Grund für die aktuelle Hitzewelle ist ein spezielles Wetterphänomen: eine "Hitzeglocke", auf Englisch "Heat Dome". Eine solche entsteht, wenn ein Hochdruckgebiet über längere Zeit an einem Ort feststeht. Der übliche Wechsel von Hoch- und Tiefdruckgebieten ist verlangsamt. Der Name rührt daher, dass die Wetterlage wirkt, als seien warme Luftmassen unter einer Kuppel verschlossen. (mit dpa)